Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor nyert szett nélkül búcsúzott a US Openen

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.01. 23:07
Piros Zsombor búcsúzott a US Openen (Fotó: Getty Images)
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tenisz Mattia Bellucci US Open Piros Zsombor
Az első forduló jelentette a végállomást Piros Zsombor számára a US Openen, miután három szettben kikapott az olasz Mattia Belluccitól.

Piros Zsombor a sikeres selejtező után másodszor lehetett ott a US Open főtábláján. A magyar teniszező Mattia Bellucci ellen készült, akit két és fél évvel ezelőtt legyőzött a cherbourgi tornán.

Piros ezúttal nem tudta megnehezíteni olasz ellenfele dolgát. Az első szettben csak Belluccinak voltak bréklabdái, amiből egyet értékesített is. A második játszmában Piros nem élt a bréklehetőségeivel, a saját adogatásaiból pedig kettőt elbukott, míg a harmadikban már játékot sem tudott nyerni.

Bellucci a második körben a kilencedik kiemelt Taylor Fritz ellen lép pályára.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES
1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)
Cobolli (olasz, 5.)–Comesana (argentin) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4
Fritz (amerikai, 9.)–Blanch (amerikai) 6:3, 6:2, 6:4
F. Cerúndolo (argentin, 24.)–Misolic (osztrák) 6:4, 6:3, 7:5
Bellucci (olasz)–Piros (magyar) 6:4, 6:2, 6:0
Sweeney (ausztrál)–Moutet (francia) 7:6 (7–4), 6:4, 3:0-nál Moutet feladta
Struff (német)–Ugo Carabelli (argentin) 6:4, 6:3, 6:3
Schoolkate (ausztrál)–Basavareddy (amerikai) 7:6 (7–4), 3:6, 6:3, 6:4

 

tenisz Mattia Bellucci US Open Piros Zsombor
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