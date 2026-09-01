Piros Zsombor nyert szett nélkül búcsúzott a US Openen

Piros Zsombor a sikeres selejtező után másodszor lehetett ott a US Open főtábláján. A magyar teniszező Mattia Bellucci ellen készült, akit két és fél évvel ezelőtt legyőzött a cherbourgi tornán.

Piros ezúttal nem tudta megnehezíteni olasz ellenfele dolgát. Az első szettben csak Belluccinak voltak bréklabdái, amiből egyet értékesített is. A második játszmában Piros nem élt a bréklehetőségeivel, a saját adogatásaiból pedig kettőt elbukott, míg a harmadikban már játékot sem tudott nyerni.

Bellucci a második körben a kilencedik kiemelt Taylor Fritz ellen lép pályára.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES

1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Cobolli (olasz, 5.)–Comesana (argentin) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4

Fritz (amerikai, 9.)–Blanch (amerikai) 6:3, 6:2, 6:4

F. Cerúndolo (argentin, 24.)–Misolic (osztrák) 6:4, 6:3, 7:5

Bellucci (olasz)–Piros (magyar) 6:4, 6:2, 6:0

Sweeney (ausztrál)–Moutet (francia) 7:6 (7–4), 6:4, 3:0-nál Moutet feladta

Struff (német)–Ugo Carabelli (argentin) 6:4, 6:3, 6:3

Schoolkate (ausztrál)–Basavareddy (amerikai) 7:6 (7–4), 3:6, 6:3, 6:4