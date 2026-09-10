Nemzeti Sportrádió

Lezárul a HELL és a DVTK labdarúgócsapatának hosszú éveken át tartó, közös időszaka

K. Zs.K. Zs.
2026.09.10. 11:23
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Diósgyőri lelátói hangulat az előző NB I-es idényből (Fotó: Kovács Péter)
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DVTK labdarúgó NB II Hell
Lezárul a HELL és a DVTK labdarúgócsapatának hosszú éveken át tartó, közös időszaka – adta hírül hivatalos honlapján a labdarúgó NB II-ben szereplő diósgyőri klub.

A beszámoló szerint a DVTK két hónappal ezelőtt megkereste a céget, megkezdődtek a tárgyalások a mostani idényre szóló támogatásról, és a HELL jelezte: csak a tavalyi támogatás töredékét tudja megadni. 

„Ezért az összegért a klub a kért felületeket, a többi szponzortól kapott támogatás összege és a szurkolók büfékre megfogalmazott igényei miatt nem tudta teljesíteni, így nem sikerült mindkét fél számára elfogadható megállapodásra jutni” – fogalmaz a közlemény.

Az NB I-ből tavasszal kieső DVTK hat mérkőzésen szerzett négy pontjával a labdarúgó NB II tabellájának 14. helyén áll; a csapat a napokban váltott edzőt, Feczkó Tamás ült le a kispadra.

A klub és a cég együttműködése nem szűnik meg teljesen, a HELL továbbra is támogatja a diósgyőriek jégkorong-, kosárlabda- és röplabdaszakosztályait.

 

DVTK labdarúgó NB II Hell
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