Lezárul a HELL és a DVTK labdarúgócsapatának hosszú éveken át tartó, közös időszaka
A beszámoló szerint a DVTK két hónappal ezelőtt megkereste a céget, megkezdődtek a tárgyalások a mostani idényre szóló támogatásról, és a HELL jelezte: csak a tavalyi támogatás töredékét tudja megadni.
„Ezért az összegért a klub a kért felületeket, a többi szponzortól kapott támogatás összege és a szurkolók büfékre megfogalmazott igényei miatt nem tudta teljesíteni, így nem sikerült mindkét fél számára elfogadható megállapodásra jutni” – fogalmaz a közlemény.
Az NB I-ből tavasszal kieső DVTK hat mérkőzésen szerzett négy pontjával a labdarúgó NB II tabellájának 14. helyén áll; a csapat a napokban váltott edzőt, Feczkó Tamás ült le a kispadra.
A klub és a cég együttműködése nem szűnik meg teljesen, a HELL továbbra is támogatja a diósgyőriek jégkorong-, kosárlabda- és röplabdaszakosztályait.