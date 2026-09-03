Öt meccslabdáról kapott ki Bondár Anna a Grand Slam-győztes, korábbi top 5-ös játékostól

Negyvenkilenc hely – ennyi volt a különbség kettejük egymás elleni mérkőzése előtt a WTA-világranglistán a korábbi top 5-ös, 2025-ös Australian Open-bajnok Madison Keys javára Bondár Anna ellen. Ehhez képest a magyar teniszező a harmadik játékban brékelőnybe került, s noha nyolcadikban elvesztette a saját adogatójátékát, 5:5-nél újra „lecsapott”, és ha nem is könnyen, de hozta a saját szervagémjét, ami egyet jelentett a játszmagyőzelemmel a rendkívül kiegyenlített mérkőzésen.

A mérkőzés képe a második felvonásban sem változott nagyot, e fent említett negyvenkilenc pozíciónyi különbség nem igazán volt észlelhető, hacsak abban nem, hogy a magyar hölgy egyre döcögősebben hozta a saját adogatójátékait – a hatodik gémben például négy bréklabdát is hárítania kellett. Bondár összekapta magát, a következő szervagémjét semmire nyerte, de Keys 5:4-es vezetésénél neki kellett adogatnia a játszmában maradásért, és újabb két bréklabdát „engedélyezett” az amerikainak, aki ezúttal a másodikat már ki tudta használni, s egy ki nem kényszerített hibának köszönhetően kiegyenlítette a szettarányt.

A harmadik játszmában a magyar teniszezőnő, ha lehet, még jobban játszott, mint az előzőekben, s az ötödik és hatodik gémben is elnyerte a korábban a világranglista 5. helyén is megforduló amerikai szerváját. A magyar hölgy így 5:2-nél a meccsért szerválhatott, de két meccslabdájánál is megremegett a keze, így egyet leadott kettős brékelőnyéből. Jött Keys, aki a mérkőzésben maradásért adogatott, s hiába adódott három újabb lehetősége Bondárnak, hogy lezárja az összecsapást, egyikkel sem tudott élni. Ez pedig megbosszulta magát, mert az amerikai Bondár szerváját semmire vette el, eltüntetve ezzel a dupla brékelőnyt. Egy újabb love game-mel Keys már ellenfelére helyezte a nyomást. aki elbírta azt: jöhetett a tíz nyert pontig tartó rövidítés. A tie-break is jól kezdődött Bondár számára, ám megszerzett előnyéből saját két szervájának elherdálásával hátrányt csinált – szerencséjére Keys is így tett. A folytatásban is egymás hibáiból élt a két játékos, akik közül az amerikai talált előbb magára, s 10–5-re nyerte az elképesztő küzdelmet hozó csatát.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES

2. FORDULÓ

Madison Keys (amerikai, 23.)–Bondár Anna 5:7, 6:4, 7:6 (10–5)