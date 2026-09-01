Bondár Anna sorozatban harmadszor lesz ott a US Open második fordulójában

Bondár 2022 óta negyedszer van ott a US Open főtábláján, a magyar teniszező a selejtezőből érkezett Lucie Havlícková ellen kezdte meg szereplését.

Kettejük egyetlen korábbi mérkőzését Bondár nyerte meg három évvel ezelőtt Svájcban, és bár most a harmadik játék után brékhátrányba került, a folytatásban két játékot nyert fogadóként, így behúzta az első játszmát.

Bondár a második szettben kettős brékelőnybe került, de 4:1-nél Havlícková ledolgozott egyet a hátrányából. A cseh játékosnak négy bréklabdája is volt az egyenlítéshez, ám nem tudott élni a lehetőséggel, 5:3-nál pedig Bondár újabb játékot nyert fogadóként, lezárva a meccset.

A magyar játékos sorozatban harmadszor jutott be a második fordulóba, ahol a 22. helyen kiemelt Madison Keys vár rá.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES

1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Ribakina (kazah, 2.)–Frodin (amerikai) 6:3, 6:2

Keys (amerikai, 22.)–Kornyejeva (orosz) 7:5, 6:4

Sztarodubceva (ukrán)–Seidel (német) 6:2, 6:2

Bondár (magyar)–Havlícková (cseh) 6:3, 6:3

Lys (német)–Knutson (cseh) 6:3, 6:2