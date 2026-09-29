Nemzeti Sportrádió

Marco Rossi: Nincs szupererőnk, hogy létrehozzunk még egy Varga Barnabást

2026.09.29. 00:32
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Nem volt boldog a kapitány a meccs után (Fotó: Árvai Károly)
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Nemzetek Ligája északír válogatott NL magyar válogatott Marco Rossi
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nem elégedett a Belfastban játszott gól nélküli döntetlen után. Így értékelte a kapitány a találkozót.

„Pontosan tudtuk, hogy egy nagyon fizikális és direkt módon játszó ellenféllel kell felvennünk a versenyt és ez így is lett” – kezdte értékelését Rossi. – „A mérkőzés nagy részében sikerült semlegesítenünk az erősségeiket, de az utolsó tíz percben több bedobásuk és szögletük is volt. Nekünk is több esélyünk volt arra, hogy eldöntsük a mérkőzést.” 

Arra a kérdésre, hogy miként lehetne eredményesebb a magyar csapat támadójátéka, mivel az első két fordulóban nem sikerült betalálnia, a szakember a következőt válaszolta: 

„Mindenki láthatta, hogy az északír védők magasak, még a legalacsonyabb is magasabb nálam. A beadások ilyen körülmények között nem működtek. Próbáltunk távoli lövésekkel operálni, az első félidőben ez kevésbé sikerült, a másodikban jobban. Sajnos nincsen szupererőnk, hogy létrehozzunk még egy Varga Barnabást.” 

Az első félidőben kidőlt Bolla Bendegúzról a szövetségi kapitány azt mondta: valószínűleg a következő két mérkőzésen nem játszhat, jelenleg még kórházban van, de a sérülése nem tűnik olyan súlyosnak, mint először gondolták. A magyar válogatott pénteken a grúzokat fogadja a Puskás Arénában, majd jövő hétfőn Nagyszombatban Ukrajnával csap össze. 

„Ha Tóth Rajmund felépül, akkor nem hívok be új játékost. Bár őszintén szólva nem igazán tudok olyan futballistát, akár Magyarországon játszót, akár külföldön légióskodót, akit behívhatnék” – tette hozzá Rossi. 

A hazaiakat irányító Michael O'Neill úgy fogalmazott, két fáradt csapat játszott a Windsor Parkban, de a saját játékosaitól sok pozitív dolgot látott a mérkőzésen. 

„Nem vesztettünk két pontot, hanem szereztünk egyet. Az első két meccsen nem kaptunk gólt, gyűjtöttünk négy pontot, ez egy nagyszerű rajt ebben a kiegyenlített csoportban. A következő két meccsen is mindent elkövetünk majd a jó eredményért” – mondta. 

Hozzátette: kicsit csalódott volt néhány magyar játékos viselkedésével kapcsolatban, szerinte többször indokolatlanul reklamáltak, veszekedtek.

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NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 2. FORDULÓ
ÉSZAK-ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–0
Belfast, Windsor Park, 18 082 néző. Vezette: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Iván Masso Granado) – spanyolok
ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – Hume, Atcheson, McConville, C. Brown – Galbraith, S. Charles, Devenny – Kelly (D. Charles, 70.), Donley (Spencer, 70.), Price (Magennis, 88.). Szövetségi kapitány: Michael O’Neill
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla (Osváth, 34.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szűcs T. (Tóth A., 55.), Csongvai (Vitális, 76.) – Jurek (Bárány, 55.), Szoboszlai – Lukács D. (Tóth M., 76.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Sárga lap: Galbraith (16.), Price (31.), Donley (45+2.), Michael O’Neill szövetségi kapitány (45+2.), S. Charles (77.), ill. Csongvai (42.), Orbán (45+6.)

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Nemzetek Ligája északír válogatott NL magyar válogatott Marco Rossi
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