Marozsán Fábián sima győzelemmel kezdett Hangcsouban

Marozsán remekül kapta el a rajtot a 33 éves ausztrál ellen, hiszen rögtön az első játékban brékelte a világranglistán 165. helyen álló ellenfelét, s a folytatásban magabiztos adogatójátékkal előrukkolva meg is őrizte az előnyét, így bő 50 perc játék után nyerte az első játszmát 6:4-re. A második szettben Marozsán 1:1-nél, majd 3:1-nél is elvette Bolt adogatását, aki ezúttal bréklabdáig sem jutott, s végül 85 perc alatt be is fejezte az összecsapást.

Marozsán a 16 között a Bolthoz hasonlóan a selejtezőből érkező egykor szebb napokat is megélő, a korábbán a világranglistán 58., jelenleg 193. helyezett, 33 éves japán Daniel Taróval találkozik.

ATP 250-ES TORNA, HANGCSOU (1 039 090 dollár, kemény pálya)

EGYES, 1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Marozsán Fábián (magyar, 6.)–Alex Bolt (ausztrál) 6:4, 6:2