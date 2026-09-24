Nemzeti Sportrádió

Marozsán Fábián sima győzelemmel kezdett Hangcsouban

H. Á.H. Á.
2026.09.24. 10:44
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Marozsán a 16 között Kínában (Fotó: Getty Images)
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tenisz ATP Hangcsou Marozsán Fábián Alex Bolt
A hatodik kiemelt Marozsán Fábián kétjátszmás győzelemmel kezdte meg szereplését a kínai Hangcsouban zajló 250-es besorolású ATP-tenisztornán: a világranglistán 59. helyen álló magyar játékos a selejtezőből érkező ausztrál Alex Boltot 85 perc játék után győzte le.

Marozsán remekül kapta el a rajtot a 33 éves ausztrál ellen, hiszen rögtön az első játékban brékelte a világranglistán 165. helyen álló ellenfelét, s a folytatásban magabiztos adogatójátékkal előrukkolva meg is őrizte az előnyét, így bő 50 perc játék után nyerte az első játszmát 6:4-re. A második szettben Marozsán 1:1-nél, majd 3:1-nél is elvette Bolt adogatását, aki ezúttal bréklabdáig sem jutott, s végül 85 perc alatt be is fejezte az összecsapást.

Marozsán a 16 között a Bolthoz hasonlóan a selejtezőből érkező egykor szebb napokat is megélő, a korábbán a világranglistán 58., jelenleg 193. helyezett, 33 éves japán Daniel Taróval találkozik.

ATP 250-ES TORNA, HANGCSOU (1 039 090 dollár, kemény pálya)
EGYES, 1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Marozsán Fábián (magyar, 6.)–Alex Bolt (ausztrál) 6:4, 6:2

 

tenisz ATP Hangcsou Marozsán Fábián Alex Bolt
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