Az MLSZ az NS-nek: Nem tárgyal senkivel a szövetség a kapitányi posztról

Már az Ukrajna elleni 1–0-s vereség után is szóba került, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány helye bizonytalanná vált a magyar válogatott kispadján, és az Észak-Írország elleni gól nélküli döntetlen után egyre hangosabbá váltak a pletykák az olasz szakvezető menesztéséről, pontosabban arról, hogy a Ferencvárossal korábban – 2018 és 2021 között – vezetőedzőként három bajnoki címet szerző Szerhij Rebrov venné át a helyét.

Erről egyébként több hazai lap is írt az elmúlt napokban, legutóbb a Magyar Nemzet – még az északírek elleni mérkőzés előtt – közölte, hogy Rebrov készen áll Rossi helyét átvenni. Az Öltözőn Túl blog arról értesült, hogy egy májusi egyeztetést követően Rebrov több megkeresést is visszautasított, ráadásul az 52 éves tréner korábban arról beszélt, hogy adott esetben szívesen dolgozna a magyar válogatott szövetségi kapitányaként.

Lapunk rákérdezett a Magyar Labdarúgó-szövetség sajtófőnökénél, Szabó Gergőnél a szóbeszéd valóságalapjára, és az alábbi választ kaptuk:

„Elismerést jelent, ha neves szakemberek mutatnak érdeklődést a magyar válogatott irányítása iránt, de az MLSZ nem tárgyal senkivel a szövetségi kapitányi posztról” – írta válaszában érdeklődésünkre a szövetség.

Rossi 2018 júniusa óta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, eddig 89 mérkőzésen irányította a nemzeti csapatot, mérlege 41 győzelem, 21 döntetlen és 27 vereség. A válogatottat 117 mérkőzésen irányító Baróti Lajos mögött Rossié a második legtöbb meccs a magyar válogatott kispadján. A 62 éves olasz edző vezetésével csapatunk részt vett a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon.

Rebrov a Ferencváros irányítása után két évig dolgozott az arab emírségekbeli Al-Ainnál, 2023 júniusától idén áprilisig hazája válogatottjának szövetségi kapitánya volt, jelenleg pedig az Ukrán Labdarúgó-szövetség alelnökeként dolgozik. Utóbbi munkaköre miatt minimum pikáns lenne a szerepvállalása a magyar válogatott élén – elvégre Ukrajna és Magyarország azonos Nemzetek Ligája-csoportban szerepel.