ICEHL: kanadai csatárral erősített a Fehérvár

A kanadai Michael Farrennel erősített a Hydro Fehérvár AV19 – jelentette be közösségi oldalán az osztrák jégkorongligában (ICEHL) szereplő klub. Farren junior-pályafutása jelentős részét a kiemelt kanadai bajnokságban, a WHL-ben töltötte, ahol összesen 248 mérkőzésen lépett jégre. Első európai idényét 2021–2022-ben az alpesi ligás Linznél töltötte, 38 mérkőzésen 17 gólt és 22 gólpasszt, összesen 39 pontot jegyzett. Ezt követően visszatért Észak-Amerikába, és három szezont játszott a harmadosztályú (ECHL) Tulsa Oilersnél. Évről évre növelte ponttermelését, utolsó teljes idényében pedig 64 mérkőzésen 24 góllal és 24 assziszttal zárt. Pályafutása során a másodosztályban (AHL) is lehetőséget kapott, a San Diego Gulls színeiben egy mérkőzésen lépett jégre.

A 2025–2026-os idényben ismét Európába vezetett az útja, a szlovák élvonalbeli Liptószentmiklós (Liptovsky Mikulás) színeiben – vállsérülését követően – 14 alapszakasz-mérkőzésen 6 gólt és 8 gólpasszt szerzett, majd a rájátszásban további három ponttal segítette csapatát.

„Pályafutásomnak ezen a pontján készen állok arra, hogy megtegyem a következő lépést Európában, ez pedig egy olyan lehetőség volt, amelyre egyszerűen nem tudtam nemet mondani. A Covid-időszak alatt Ausztriában játszottam, sok meccset láttam, és már akkor feltűnt, milyen körülmények között dolgozhatnak itt a játékosok, tetszett a liga tempója, és mindig úgy éreztem, hogy ezen a szinten én is képes lennék komoly hatással lenni a játékra. Nagyon várom, hogy most megkapjam erre az esélyt” – mondta a Hydro Fehérvár AV19 új támadója.

A Volán jelenleg a kilencedik az osztrák ligában két győzelemmel és három vereséggel, és a következő mérkőzésén az éppen mögötte álló Villachot fogadja szerdán.