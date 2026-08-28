Marozsán Fábián búcsúzott a winston-salemi tenisztorna negyeddöntőjében

A világranglistán 63. Marozsán Fábián az első fordulóban erőnyerő volt, majd a 32 között a szerb Miomir Kecmanovicsot búcsúztatta. A papírforma szerint az első kiemelt Danyiil Medvegyev következett volna, ám az orosz sztár nagy meglepetésre alulmaradt a szabadkártyás cseh Martin Damm-mal szemben (92.), akit aztán három szettben vert meg Marozsán.

Csütörtökön a 34 éves ausztrál James Duckworth (79.) volt az ellenfele, akinek az eddigi legjobb Grand Slam-eredménye a 3. forduló volt a 2021-es wimbledoni bajnokságon.

Első találkozójukon a 26 éves magyar teniszező rövidítésben megnyerte az első szettet – ekkor mindkét fél egyszer vesztette el az adogatójátékát –, a második és harmadik szettben viszont jobb volt az ausztrál. Fábián előbb háromszor, majd kétszer nem tudta hozni szervagémjét, miközben Duckworth csak egyszer-egyszer. Az összecsapás 2 óra 23 percig tartott.

TENISZ

ATP-TORNA, WINSTON-SALEM (818 240 dollár, kemény pálya)

NEGYEDDÖNTŐ

James Duckworth (ausztrál)–Marozsán Fábián (15.) 6:7 (4–7), 6:2, 6:4