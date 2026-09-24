Andrea Maldera nem jósol, de bízik a kemény srácokban

MI A LEGFONTOSABB feladat Ukrajna számára – ez érdekelte leginkább az ukrán tudósítókat a válogatott első, Magyarország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzése előtt. Autentikus forrás válaszolt, a májusban kinevezett Andrea Maldera szövetségi kapitány: „Az eredmény nagyon fontos, hiszen pontosan tudjuk, hogy a Nemzetek Ligája előnyt biztosít a selejtezők során az Eb-kvalifikáció szempontjából, de nem csak ezért érdekes számunkra ez a sorozat. Mindenekelőtt azt tartjuk szem előtt, hogy taktikai és technikai szempontból erős csapatot építsünk, mert ha megvan az alap, sokkal könnyebb építkezni. Tisztelem az elődömet, Szerhij Rebrovot, elég sokat beszélgettem vele még a közelmúltban is. Szakmai szempontból tiszteljük egymást, sokat segített nekem a kezdetekben. Ami a nyomást illeti, ez a sport része. Szeretném megélni ezt a négy meccset maximumon, mert számomra megtiszteltetés, hogy itt lehetek az ukrán válogatott élén.”

Az olasz szakember elmondta, Matvij Ponomarenko nem vett részt a meccs előtti utolsó edzésen, mivel fájt a torka, péntek estére azonban készen áll majd. Kétséges azonban Roman Jaremcsuk játéka, mert fáj a térde és megfigyelés alatt tartják. Lapunk arról kérdezte Andrea Malderát, mennyire nehéz felkészülni a magyar válogatottból amiatt, hogy a legfontosabb támadói közül Varga Barnabás és Sallai Roland is megsérült: „Természetesen nem tudom pontosan, ki játszik és ki nem. Mi is elvesztettük többek között Artem Dovbikot, Mihajlo Mudrikot, Jehor Jarmoljukot vagy éppen Ruszlan Malinovszkijt, akik mind potenciális játékosai az ukrán válogatottnak, viszont örülök azoknak, akik velünk vannak. Hallgattam Marco Rossi szövetségi kapitány sajtótájékoztatóját, aki bennünket tart favoritoknak, de szerintem ez kiegyensúlyozott meccs lesz. A harmincfős keretünkből húszan a hazai bajnokságban szerepelnek, és aki Ukrajnában él, pontosan tudja, mi a helyzet. Ezek az utazások, még az is, hogy Budapestre is eljussunk a játékosokkal, tele vannak kalandokkal, önmagukban is elképesztő történetek, de a srácok kemények. Amikor arról beszélünk, ki az esélyes, sok egyéb tényezőt figyelembe kell venni. A magyar csapat egyébként nagyon erős, több mint nyolcvan meccset játszott Marco Rossi vezetésével, ezzel együtt bízunk a jó szereplésben.”