Győri győzelemmel indult az idény a női kosárlabda NB I-ben

A nyáron mindkét együttes kerete átalakult, a győriek mások mellett az előző szezonban a bajnok Pécset erősítő, a magyar válogatottal világbajnoki negyeddöntős Dúl Pankát is szerződtették, aki csütörtökön kiemelkedően játszott.

A 25 éves bedobó 23 pontot, 10 lepattanót és 7 gólpasszt ért el, amivel a mezőny legjobbja volt. A mérkőzésen az első félidő kiegyenlített erők küzdelmét hozta, a házigazdák öt ponttal vezettek a nagyszünetben, a harmadik harmadban aztán pillanatok alatt elhúztak, és a záró játékrészt megnyugtató, 15 pontos előnnyel kezdték, végül pedig 14 ponttal diadalmaskodtak a legutóbbi kiírásban ötödik fővárosi csapat felett.

A győrieknél Zsebe-Weninger Virág szintén 23 pontot ért el, míg a másik oldalon Drahos Leila 22 pontig jutott.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

1. forduló

ETO Basket–ELTE BEAC Újbuda 88–74 (17–16, 20–16, 26–16, 25–26)

Győr, 100 néző. V: Györfy, Major, Gombos.

GYŐR: DÚL T. 4, Gálos, ZSEBE-WÉNINGER 23/15, Byrne 12/6, SANOGO 19. Csere: Pusztai 4, DÚL P. 23/3, Gaál, Dempsey-Toney 3/3, Ács, Rozmán. Edző: Hegedűs Péter

BEAC: VARGA S. 16/12, DRAHOS 22/6, D’Angelo 6, FISHER 20/9, Salamon 6. Csere: Dinnyés, Schlégl 4, Rácz. Edző: Mészáros Vivien

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–7. 8. p.: 13–13. 13. p.: 19–21. 17. p.: 29–27. 23. p.: 47–34. 25. p.: 53–40. 28. p.: 58–44. 34. p.: 69–57. 38. p.: 76–67

MESTERMÉRLEG

Hegedűs Péter: – Ennél jobb felkészülési mérkőzéseket játszottunk, az első félidőben sok volt az eladott labdánk. Nem állunk még készen, de tudunk majd sokkal jobban is teljesíteni.

Mészáros Vivien: – Az első játékrészben sok mindent meg tudtunk valósítani, de a harmadik negyedben a fegyelmezett Győr ellen sok hibát vétettünk. Az akarás melletti fejetlenségen lesz lehetősége javítani fiatal csapatunknak.