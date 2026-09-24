Szoboszlai Dominik: Nagyon fontos a jó kapcsolat a sportolók és az újságírók között

A sajtótájékoztató rendhagyó módon kezdődött: miután munkatársunk feltette az első kérdést, Szoboszlai Dominik több sajtóorgánumot is megszólított.

„Jó, hogy ti kezdtétek, mert van egy olyan dolog, amiről nem szívesen beszélek és gondolkodtam azon, hogy válaszoljak-e rá. Szeretném tisztázni előttetek – ez a Nemzeti Sportnak és a többi újságnak is szól –, hogy ha bármi megjelenik rólam Angliában és ti ezt úgy hozzátok le, hogy ezzel furcsa helyzetbe hoztok és egy klublegenda előtt kell magyarázkodnom, hogyan is volt, másrészt ha olyan dolgokat hoztok le rólam, ami nem igaz, illetve ha a családomat olyan helyzetbe hozzátok, ami nem jó – mivel én azt építettem fel egész életemben, hogy ne legyenek szem előtt... Szóval arra kérnék mindenkit – és ez nem fenyegetés –, de ha még egyszer ilyen történik, ami velem, vagy a családommal kapcsolatos, azzal az illetővel én, mint Szoboszlai Dominik soha többet nem állok szóba. Remélem, megértette mindenki, csak hogy tiszta lappal induljunk.”

Szoboszlai Dominik egy korábbi cikkünket kifogásolta, amelynek először félreérthető, rossz címet adtunk. Ezt később módosítottuk. A hibáért ezúton is elnézést kérünk.

Szoboszlainak a családjával kapcsolatban megjelent cikkeket érintő kritikája nem a Nemzeti Sportra vonatkozik.

„Nektek, magyar újságíróknak minden egyes magyar sportolót pusholni kellene. Vannak olyan sportolók, akiknek nem biztos, hogy minden mérkőzésük, versenyük pozitívan alakul. Ilyenkor rátok van szükségünk pozitív irányba pusholni minket. Úgy gondolom, ha ezt mindenki megcsinálja, akkor teljesen máshogy fogunk rátok nézni. Nagyon fontos a jó kapcsolat a sportolók és az újságírók között. Mi odafigyelünk arra, mit mondunk és hogyan teljesítünk. Ti is figyeljetek oda a saját munkátokban, hogy mit írunk, mondunk. A fordítás pedig legyen egyenes!”

A magyar válogatott csapatkapitánya ezt követően rátért a soron következő, Ukrajna elleni mérkőzésre. A hiányzók pótlása kapcsán úgy fogalmazott: „Mindenki okkal van itt és remélhetőleg meg tudja mutatni a magáét.” Szoboszlai szerint vannak játékostársai, akik régóta kerettagok és tudják, hogy most előrelépésre van szükségük.

A Nemzeti Sport kérdésére Szoboszlai Dominik kifejtette a véleményét az őszi válogatott találkozók új lebonyolítási rendjéről, amelynek keretében összevonták a szeptemberi és az októberi meccsidőszakot. Elmondta, nincs abban a pozícióban, hogy ebben a kérdésben döntsön, de neki „személy szerint nem tetszik ez a lebonyolítási rend. Tizenkét nap alatt négy mérkőzést kell játszanunk. Több olyan játékos is van a keretünkben, akik nincsenek ehhez hozzászokva. De ez jó lehetőség ahhoz, hogy meglássuk, milyen helyzetben vagyunk. Alig van időnk edzeni, próbálunk minél többet ebből a taktikai felkészülésre fordítani. Mindenkinek a legjobb énjét kell megmutatnia.”