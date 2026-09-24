„Mintha kést döfnének a szívembe” – Norrist elborzasztotta a McLaren hátránya Bakiban

George Russell magabiztosan várhatja az azerbajdzsáni pénteket, hiszen amellett, hogy az élen zárt mindkét szabadedzésen, a kezdeti négy tized előnyét megduplázta a Mercedeshez legközelebb kerülő Max Verstappen előtt, miközben több mint fél másodperccel előzte meg a problémákba ütköző, és sok pályaidőt veszítő Andrea Kimi Antonellit.

A brit szerint a különbség csökkenni fog péntekre, de bizakodva tekint előre. „Pozitívan alakult az első napunk. Az autó egy körön versenyképesnek tűnt, a versenytempónk pedig nagyon hasonló a McLarenéhez és a Red Bulléhoz. Biztos vagyok benne, hogy az időmérőre ezek a különbségek még csökkennek, úgyhogy ma este még rengeteg munka vár ránk. Összességében azonban biztatóan indult a hétvége, és a csapat szempontjából is erős napot zártunk.”

Míg Russell számára zökkenőmentesen alakult a nyitónap, az egyéni bajnoki összetettet 81 ponttal vezető Antonelli alatt már az első tréningen megadta magát az autó, és a motorcsere mellett döntő Mercedes nem is készült el a munkálatokkal a második gyakorlás előtt, így az olasz a teljes napot nézve mindössze 25 körig jutott, miközben a brit összességében 48 kört teljesített az utcai pályán. Ez jelentős hátrányt jelent Antonelli számára, a pilótára így fontos edzés vár pénteken.

„Igyekeztünk kihozni a maximumot abból, amink volt. Nyilván elég sok kört veszítettünk az első tréningen, aztán a második gyakorlás felét is ki kellett hagynom, ami sosem ideális, különösen egy utcai pályán. Összességében úgy érzem, jól sikerült a felzárkózás. Remekül érzem magam az autóban, persze van még néhány dolog, amin dolgoznunk kell, de már nagyon várom a folytatást.”

A McLaren az elmúlt nagydíjakon rendre erős formát mutatott, és a teljesítményt tekintve a Madringen is Lando Norris volt a verseny fő esélyese, azonban a virtuális biztonsági autós szakasz időzítése megfosztotta az újabb győzelemtől. Noha a wokingi csapat akkor sem kezdett erősen, és nagy meglepetésként hatott a címvédő újabb pole-szerzése, a versenyző nem számol azzal, hogy megint fordítani tudnak a helyzetükön.

„Nagyon messze vagyunk. Bár a helyezést tekintve ott vagyunk, ahol számítottunk rá, hogy leszünk, de másfél másodperc a hátrányunk. Elég rossz. Fogalmam sincs, mennyire tudunk közelebb kerülni az éjszaka során. Meglátjuk, mit tehetünk. Az autó nem érződött rossznak, úgyhogy amikor megláttam, milyen messze vagyok, olyan volt, mintha kést döftek volna a szívembe. Nem igazán érdekel, mennyire érzem magabiztosnak magam a volán mögött, engem csak a tempó izgat, és az hiányzik.”

„Nem érdekel. Bármilyen autót adhatnak, elvezetem, csak azt akarom, hogy gyors legyen, ez pedig jelenleg nem az. Majd meglátjuk, min tudunk változtatni. Sok új elem volt a kocsin, rengeteget tanultunk. Elhangzott már pár közhely, és még néhányat elő tudnék húzni… De nyilvánvaló, hogy amikor új csomagot vetünk be, meg kell tanulnunk, hogyan hozzuk ki belőle a legtöbbet. Szerintem még nem tartunk ott” – mondta a címvédő, aki a nyitányon némi pályaidőt is veszített.

„Az autó alapvetően azt csinálja, amit szeretnénk. Az aerodinamikai térkép is nagyjából úgy néz ki, ahogy kell, most már csak finomhangolnunk kell. Még nagyon az elején járunk. Az első edzés kissé zaklatott volt, meglátjuk, mire jutunk pénteken. Ha végignézünk a rajtrácson, mindenhol adódtak problémák. Igyekszünk a lehető legjobban szimulálni a körülményeket, ám amikor ténylegesen megérkezünk egy pályára, az nem mindig pontosan olyan, mint amire előzetesen számítottunk.”

„Kisebb problémáról volt szó. Észrevettünk egy repedést az egyik alkatrészen, ezért került rá néhány kábelkötegelő, hogy áthidaljuk a problémát, és megakadályozzuk, hogy tovább romoljon a helyzet, amíg kitaláljuk a megfelelő megoldást. Akár úgy is hagyhattuk volna. Lehet, hogy akkor is rendben lett volna, de nem akartunk kockáztatni. Nincs túl sok tartalék elemünk.”

Verstappen két győzelmet számlál Bakiban, a hétvégén gyarapíthatja ezt a számot? (Fotó: AFP)

Verstappen már az első köröktől fogva remek tempót mutatott a Red Bull-lal, és az edzések elején az időlista élét ostromolta. A helyszínen már kétszer diadalmaskodó holland az első gyakorláson a második, míg délután a harmadik helyen végzett, miközben előnye 4 tizedről 8-ra nőtt. „Valójában egész jó napunk volt – kezdte az értékelést a négyszeres világbajnok. – Elégedett vagyok az autóval. Néhány dolgot még finomhangolnunk kell, és megpróbálnunk találni még némi időt a pályán, de összességében jól indult a hétvége, a fejlesztések pedig úgy működnek, ahogy vártuk” – utalt arra, hogy a Red Bull jelentős fejlesztési csomaggal készült az év tizenötödik nagydíjára. A csapat figyelme ezt követően már 2027-re összpontosul, így nem várhatóak újabb jelentős változtatások.

Pozitívan nyilatkozott a nap végén Isack Hadjar is, aki a csuklósérülése és három verseny kihagyása után tért vissza a volán mögé. A francia számára ugyan összességében nem alakult zökkenőmentesen a nyitónap, hiszen váltóhiba miatt pályaidőt veszített, így is sok tapasztalatra tett szert. „Jó érzés visszatérni. Örülök, hogy újra autóba ülhettem. Sajnos ma nem tudtam túl sok kört teljesíteni, de ez majd változik. A tempó miatt egyelőre nem aggódom különösebben. Az új csomaggal kapcsolatban tudtuk, hogy nem változtatja meg az autó karakterisztikáját, de jó érzés vezetni. Jobbnak tűnik, mint amikor Budapesten kiszálltam belőle, úgyhogy elégedett vagyok.”

„Az első edzésen elég erős volt a kocsi. Mindössze három kört teljesítettem, ám szerettem volna néhány dolgon változtatni. Ezek a módosítások azonban nem úgy működtek, ahogy szerettem volna, de most már tudjuk, milyen irányba menjünk. Már nagyon várom a pénteket” – tette hozzá a Red Bull-lal szerdán hosszabbító Hadjar.

MINDKÉT ASTON MARTINT HÁTRASOROLJÁK Fernando Alonso és Lance Stroll autójában is motorelemeket kellett cserélni, amivel átlépték az egy idényben szabadon felhasználható mennyiséget. A spanyol pilóta összességében 25, míg a kanadai 20 rajthelyes büntetést kap a szombati versenyre, vagyis mindketten a mezőny végéről kénytelen indulni.

Noha a Ferrari néha megvillant, és a pálya első két szektorában még tartotta a lépést az ellenfelekkel, a hosszú egyenesben rengeteg időt veszített annak ellenére is, hogy az autóba visszakerült az először Monzában bevetett továbbfejlesztett erőforrás is. Házon belül a helyszínen már négy rajtelsőséget szerző Charles Leclerc diktált jobb tempót, de nem volt számottevő különbség a két versenyző között, Lewis Hamilton mindkét tréningen közvetlenül a márkatárs mögött zárt.

„Az első edzésen nagyon erősnek éreztem magunkat, folyamatosan teljesítettük a köröket, és úgy gondoltam, elég jól állunk – magyarázta a brit. – A második gyakorláson azonban a többiek újabb lépést tettek előre. Próbáljuk megérteni, hogyan történhetett ez. Mi igazából semmit sem változtattunk az autón, a többiek viszont tudtak javulni. Nagyon nehéz működésre bírni a gumikat. Teljesítesz egy kivezető és egy felvezető kört, ám még mindig nincsenek a megfelelő működési tartományban, vagy egyszerűen nem biztosítanak elég tapadást. Aztán mész egy újabb kört, és hirtelen működni kezdenek, egyik pillanatról a másikra rengeteg plusz tapadásod lesz.”

„Nagyon vékony a határ, és rendkívül nehéz eltalálni a megfelelő tartományt. Mindent megteszünk. Egyes csapatok jobban ráéreznek erre, mint mások. Utána kell járnunk, hogyan tudnánk javítani ezen. Szerintem ez is része a lemaradásunknak. És akkor ott van a végsebességünk, ami nem olyan jó, mint a Mercedesé. Este azon fogunk dolgozni, hogy megnézzük, képesek vagyunk-e közeledni.”

Hamiltonnak jelenése volt a sportfelügyelőknél a nap végén, miután vizsgálat indult ellene. A hétszeres világbajnok a második tréningen állta Liam Lawson útját a 19-es kanyarnál, amit az új-zélandi rendkívül veszélyesnek minősített. Az eset a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) figyelmét is felkeltette, és a két érintett versenyző is úgy érezte, érdemes beszélni a témáról.

„Beszéltünk róla, és biztos vagyok benne, hogy a versenyzői eligazításon is szóba kerül. Alapvetően az FIA idei szabályai mellett nem áll olyan adat vagy szimuláció rendelkezésre, ami megmutatná, mekkora távolságot kellene tartanod ahhoz, hogy a mögötted érkező ne érjen utol, amikor hirtelen akár 500 lóerővel kevesebb áll a rendelkezésedre. Nem tudjuk, mekkora közeledési sebességre számítsunk. Én négy másodperccel voltam előrébb. A 16-os kanyarba menet nyomtam. Láttam őt, de úgy gondoltam, elég nagy a különbség közöttünk. Padlógázon voltam, már a 18-as kanyar felé tartottam, de egyszerűen elfogyott az autóból az erő, ő pedig pillanatok alatt utolért. Ez bárkivel megtörténhetett volna.”

Az incidens miatt végül megrovást kapó Hamiltonnal Lawson is egyetértett. „Sajnos ilyenek a szabályok, ezért fordulhatnak elő ezek a helyzetek. Nyilvánvalóan elég veszélyes, amikor te vagy a közeledő autó. Őszintén szólva bármelyikünk kerülhetett volna ilyen helyzetbe. Nem igazán tudsz mit tenni. Ha megnézzük, Lewis a 16-os kanyarból kigyorsítva padlógázon volt, én pedig két-három másodperccel haladtam mögötte, ami általában bőven elég. A sebességkülönbség azonban egyszerűen óriási. Amikor a másik nem használ semmi többletenergiát, miközben te mindent bevetsz, akár 60-80 km/h-s differencia is kialakulhat.”

„Ha kiállt volna az utamból a 18-as előtt, és visszalassít, miközben még egy autó érkezik mögötte, akkor még nagyobb lett volna a különbség. Ez olyasmi, amivel foglalkozunk kell.”

AZERI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Russell Mercedes 1:45.387 átlag: 205.061 km/ó 2. Verstappen Red Bull-Ford 1:45.787 0.400 mp h. 3. Leclerc Ferrari 1:45.791 0.404 4. Hamilton Ferrari 1:45.824 0.437 5. Antonelli Mercedes 1:46.265 0.878 6. Piastri McLaren-Mercedes 1:46.398 1.011 7. Lawson Racing Bulls-Ford 1:46.440 1.053 8. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:46.601 1.214 9. Ocon Haas-Ferrari 1:46.624 1.237 10. Bortoleto Audi 1:46.688 1.301 11. Hülkenberg Audi 1:46.871 1.484 12. Sainz Williams-Mercedes 1:46.893 1.506 13. Albon Williams-Mercedes 1:46.939 1.552 14. Norris McLaren-Mercedes 1:46.981 1.594 15. Bearman Haas-Ferrari 1:46.994 1.607 16. Gasly Alpine-Mercedes 1:47.043 1.656 17. Pérez Cadillac-Ferrari 1:47.253 1.866 18. Colapinto Alpine-Mercedes 1:47.523 2.136 19. Alonso Aston Martin-Honda 1:47.835 2.448 20. Hadjar Red Bull-Ford 1:47.873 2.486 21. Stroll Aston Martin-Honda 1:48.547 3.160 22. Bottas Cadillac-Ferrari 1:49.315 3.928

AZERI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Russell Mercedes 1:43.347 átlag: 209.109 km/ó 2. Antonelli Mercedes 1:43.899 0.552 mp h. 3. Verstappen Red Bull-Ford 1:44.174 0.827 4. Leclerc Ferrari 1:44.473 1.126 5. Hamilton Ferrari 1:44.665 1.318 6. Norris McLaren-Mercedes 1:44.831 1.484 7. Gasly Alpine-Mercedes 1:44.843 1.496 8. Piastri McLaren-Mercedes 1:44.857 1.510 9. Hadjar Red Bull-Ford 1:44.868 1.521 10. Ocon Haas-Ferrari 1:45.290 1.943 11. Colapinto Alpine-Mercedes 1:45.479 2.132 12. Lawson Racing Bulls-Ford 1:45.681 2.334 13. Pérez Cadillac-Ferrari 1:45.760 2.413 14. Bortoleto Audi 1:45.794 2.447 15. Hülkenberg Audi 1:45.854 2.507 16. Albon Williams-Mercedes 1:46.123 2.776 17. Sainz Williams-Mercedes 1:46.221 2.874 18. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:46.391 3.044 19. Bottas Cadillac-Ferrari 1:46.737 3.390 20. Bearman Haas-Ferrari 1:46.801 3.454 21. Stroll Aston Martin-Honda 1:47.403 4.056 22. Alonso Aston Martin-Honda 1:47.889 4.542

9. AZERI NAGYDÍJ SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK 1. szabadedzés 1. Russell 1:45.387 2. szabadedzés 1. Russell 1:43.347 SZEPTEMBER 25., PÉNTEK 3. szabadedzés 10.30–11.30 Időmérő 14.00–15.00 SZEPTEMBER 26., SZOMBAT A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja 13.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Bahreini Nagydíj, Sepang október 4., 9.00 Szingapúri Nagydíj, Szingapúr október 11., 14.00 Amerikai Nagydíj, Austin október 25., 21.00



