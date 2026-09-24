Habkönnyű győzelemmel hangolt a Veszprém a klub-vb nyitányán

Kellemes edzőmeccsel kezdte a Veszprém férfi kézilabdacsapata az egyiptomi klub-vb-t: nem lebecsülve az ausztrál Sydney University HC együttesét, de helyén kezelve az erőviszonyokat a tény az, hogy a két gárda képességei és játékereje között szakadéknyi különbség van. Amit már önmagában jelez az is, hogy az első negyedórában az Építők 13 gólt szerzett, és csak négyet kapott, pedig nem erőltette meg magát különösebben.

Sőt, olyan is megesett, ami talán még soha: Xavier Pascual, a magyar bajnokcsapat edzője időről időre ülve és nevetve követte a találkozót, pedig általában feszült és szigorú tekintettel áll a kispad mellett és instruálja a pályán lévőket. A magyar játékosok már az első félidőben fontos szerephez jutottak, a jobbátlövő Barna Dániel és a balátlövő Ligetvári Patrik a kezdőben kapott helyet, a félidő második felében pedig két szélsővel rohamozott a Veszprém, jobboldalt Imre Bence, baloldalt pedig Gáncs-Pető Máté szerezte a gólokat.

A félidő hajrájában az Építők horvát jobbátlövője, Ivan Martinovic kapott a jobb sípcsontjához egy kisebb ütközés után, és bár biztos fájdalmas volt, a saját lábán hagyta el a pályát, majd percekig ápolták a kispad mellett. Az első félidőben Emil Nielsen állt a kapuban, aki 30 perc alatt mindössze 6 gólt kapott és ugyanennyi lövést kivédett, miközben csapata 25 gólt dobott a szünetig, az utolsót Ahmed Hesam szerezte időn túli szabaddobásból, a lövéspontosság pedig 86–29 (!) volt a Veszprém javára.

Gáncs-Pető nyolcszor talált be az első játékrészben, Barna négyszer, és a védő Thiagus Petrus is kétszer mattolta az ellenfél kapusát, amire nagyon ritkán van példa. A szélsők megállíthatatlanok voltak a mérkőzésen, a Veszprém góljainak közel kétharmadát szerezték, közülük is a balszélsők emelkedtek ki, az összes találat több mint felével: Gáncs-Pető 13-szor, poszttársa, a meccs legjobbjának választott Hugo Descat 11-szer volt eredményes, és csak egyszer hibázott.

A második félidő egyébként sokkal lazább volt: Martinovic már nem tért vissza a pályára, az edző nem kockáztatott, az ausztrálok pedig több mint kétszer annyi gólt szereztek a félidei szünet után, mint előtte.

VÉLEMÉNY „Nagyon jól éreztem magam, gyors mérkőzést játszottunk, ami megmutatkozott a gólok számában is, és szerencsére nekem is sikerült jól beszállnom a meccsbe, örülök, hogy így ment a játék. Csapatszinten is sikerült teljesítenünk, amit kitűztünk magunk elé, kvalifikáltuk magunkat a B-csoportba, és most már következő ellenfelünk, az Al-Ahli ellen készülünk” – mondta a bakonyiak balszélsője, Gáncs-Pető Máté.

19. KÉZILABDA-KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

SELEJTEZŐ

ONE VESZPRÉM HC–SYDNEY UNIVERSITY HC (ausztrál) 45–19 (25–6)

Újfőváros, 220 néző. V: Emam, El-Beltagi (egyiptomiak)

VESZPRÉM: E. NIELSEN 1 – LENNE 4, BARNA D. 4, Pesmalbek, Ali Zein 3, Ligetvári, DESCAT 11 (2). Csere: Appelgren (kapus), Dodics, Cindric 3, GÁNCS-PETŐ 13, Hesam 2, Adel 1, Martinovic, Imre B. 1, Thiagus Petrus 2. Edző: Xavier Pascual

SYDNEY: Cernin 1 – Molenat, Haver, Wangler 4 (1), Warrener 2, Mosquera 2, Visentin 1. Csere: Reid (kapus), Bachmann, Ben Moussa, NASER 5, Gregorio 3 (1), Litaise, Velasque, Koehler 1. Edző: Christoph Scholl

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–2. 8. p.: 6–2. 17. p.: 16–4. 24. p.: 18–6. 38. p.: 32–9. 50. p.: 39–14. 57. p.: 43–17

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Elégedett vagyok a csapatommal, ez volt az első meccsünk a klubvilágbajnokságon, és bejutottunk a csoportba, de pénteken már sokkal nehezebb mérkőzésünk lesz az Al-Ahlival, amely egészen más szinten kézilabdázik, mint az ausztrálok. Következő ellenfelünknek jó kis csapata van, ráadásul hazai pályán játszik, mi pedig idegenben, sokkal jobban kell fókuszálnunk, mint az első találkozón.

Másik selejtező: Los Angeles THC (amerikai)–Zamalek (egyiptomi) 17–40 (11–21)

A-csoport: Barca (spanyol), Montada Derb Szultan (marokkói), Pinheiros (brazil), Zamalek (egyiptomi)

B-csoport: Füchse Berlin (német), Al-Ahli (egyiptomi), Burgan (kuvaiti), VESZPRÉM

A magyar csapat csoportmeccsei

Szeptember 25.

17.30: Veszprém–Al Ahli

Szeptember 27.

16.45: Veszprém–Füchse Berlin

Szeptember 29.

16.45: Veszprém–Burgan

Október 1.: helyosztók