Nemzeti Sportrádió

Ifjabb Növényi Norbert győzött, de nem kapott UFC-szerződést

T. Z.T. Z.
2026.09.23. 07:07
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Ifjabb Növényi Norbert (balra) kezét emelték a magasba, ám ez most nem ért UFC-szerződést (Fotó: Getty Images)
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UFC MMA Ifjabb Növényi Norbert
Ifjabb Növényi Norbert hiába győzte le ellenfelét magyar idő szerint szerda hajnalban Las Vegasban, nem kapott UFC-szerződést. A magyar MMA-harcos emiatt teljesen összetört a közösségi oldalán.

Ifjabb Növényi Norbert magyar idő szerint szerda hajnalba lépett ketrecbe Las Vegasban a Dana White's Contender Series (DWCS) 7. hetének főmérkőzésén, és bár az amerikai Theo Haig ellen egyhangú pontozással (29–28, 29–28, 29–28) győzelmet aratott, a gála után a UFC elnöke, Dana White úgy döntött, hogy a látottak alapján nem ajánl neki szerződést a szervezetnél.

Mivel a Contender Series lényege, hogy a győzelem mellett rendkívül látványos és meggyőző teljesítménnyel kell lenyűgözni a döntéshozókat, a meccs képe most nem volt elég ahhoz, hogy a magyar harcos bekerüljön a világ első számú MMA-szervezetébe.

A döntés azért is furcsa, mert a győztes Növényivel szemben két olyan harcos is szerződést kapott a szervezettől, akik az este vereséget szenvedtek: Callum Connor Piero Guaylupótól, Jaden Ortega pedig Alvi Dasuyevtől kapott ki, az UFC vezérét azonban mindkét mérkőzés annyira meggyőzte, hogy nemcsak a győzteseket, hanem a veszteseket is szerződtette.

Növényi a döntés után a hivatalos Facebook-oldalán adott hangot csalódottságnak. Az angolul megírt levelet tartalmi változtatás nélkül közöljük:

„Nem tudom, mi történt. Rettenetesen éreztem magam odabent. Már az első menet után elfogyott a kondim. Azt hiszem, elrontottam a rehidratálásom, és ennek megfizettem az árát. Csalódást okoztam magamnak, és úgy érzem, hogy cserben hagytam mindazokat is, akik körülvesznek. Megnyertem ugyan a meccset, mégsem kaptam szerződést, És őszintén szólva, ez nagyon fáj. Rengeteget tettem ezért. Annyi áldozatot hoztam, annyit dolgoztam érte, de most mégis úgy távozom, hogy messze nem azt a teljesítményt nyújtottam, amire tudom, hogy képes vagyok. Ez kur*ára lesújtó. Most haza kell mennem, egy kicsit hátra kel lépnem, és ki kell találnom, mi legyen ezután. Csalódott vagyok, nagyon csalódott. De talán néha egyszerűen nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk. Ki kell derítenem, mi következik most” – írta Növényi a közösségi oldalán.

 

UFC MMA Ifjabb Növényi Norbert
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