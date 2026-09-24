Nemzeti Sportrádió

„Hazudnék, ha azt mondanám, nem fordult meg a fejemben, hogy elég volt” – Ónodi-Jánoskúti Máté a légióséletről

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.24. 19:44
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Ónodi-Jánoskúti Máté (Fotó: Szabó Miklós)
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Nemzeti Sportrádió férfi kézilabda Ónodi-Jánoskúti Máté
Megtalálta a számításait Ónodi-Jánoskúti Máté Franciaországban, pedig nem volt ez mindig így. A Nimes magyar válogatott játékosa a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozott a légióséletről, a bajnoki rajtról és a magyar férfi kézilabda-válogatott új szövetségi kapitányáról, Sótonyi Lászlóról.

„Tavaly, amikor ide megérkeztünk, még azt sem tudtam, hol fogok lakni. Elég nehézkezesen indult az előző idény, nyelvi nehézségek is voltak. Addigra már elkezdtem franciául tanulni, de amikor ide kiér az ember, a valóság szembejön, hogy ez nem olyan, mint amikor otthon beszélgetsz kicsit lassabb tempóban. A mostani évad viszont már sokkal könnyebb, a srácokat is ismerem, és a taktika sem változott sokat” – mondta Ónodi-Jánoskúti Máté, aki hozzátette, hogy most már mindent megért franciául, ami a sporttal kapcsolatos, de idén több mindent le is fordítanak a társai és az edző angolra. Viszont úgy érzi, a szókincse miatt a beszéd még nem az igazi, de van olyan csapattársa, akihez ilyenkor tud fordulni.

A kezdeti nehézségek kapcsán elárulta, volt olyan pillanat, amikor azt gondolta, nem akarja Franciaországban folytatni: „Hazudnék, ha azt mondanám, nem fordult meg a fejemben, hogy elég volt. De nyilván megfordul az ember fejében, viszont az a lényeg, hogy ez egy kósza gondolat-e, vagy tettek is követik. (...) Szerencsére nem vagyok az a típus, aki szeret valamit feladni, és ezért küzdöttem, a második fél évemben pedig már többet játszottam. Idén is azon vagyok, hogy minél több időt töltsek a pályán, hogy még előrébb lépjek. Már most azt tudom mondani, megérte kijönni Franciaországba. Szeretek külföldön élni, új kultúrát megismerni, és így nemcsak sportolóként, de emberileg is sokat fejlődtem.”

A teljes beszélgetés

 

Nemzeti Sportrádió férfi kézilabda Ónodi-Jánoskúti Máté
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