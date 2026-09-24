Máltai győzelem a Nemzetek Ligája nyitányán

A hazaiak Guillaume López góljával megszerezték a vezetést, de a magyar válogatott Csongvai Áron csapattársa, a szintén a St.-Étienne-ben futballozó Irvin Cardona még a szünet előtt egyenlített, majd a hajrában gólpasszt adott Teddy Teumának. A második vendéggólt követően Ilyas Chouaref tizenegyest rontott, de ez is belefért a máltai csapatnak.

A D-ligában hat csapat szerepel, ebben a csoportban még Gibraltár található, míg a másik hármasban Azerbajdzsán a szabadnapos ezen a játéknapon.

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

D-LIGA

1. CSOPORT

Andorra–Málta 1–2 (G. López 17., ill. Cardona 36., Teuma 81.)

2. CSOPORT

20.45: Liechtenstein–Litvánia, Vaduz