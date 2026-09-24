Máltai győzelem a Nemzetek Ligája nyitányán
A máltai válogatott 2–1-re nyert Andorrában a labdarúgó Nemzetek Ligája 2026–2027-es kiírásának első mérkőzésén – a D-ligában.
A hazaiak Guillaume López góljával megszerezték a vezetést, de a magyar válogatott Csongvai Áron csapattársa, a szintén a St.-Étienne-ben futballozó Irvin Cardona még a szünet előtt egyenlített, majd a hajrában gólpasszt adott Teddy Teumának. A második vendéggólt követően Ilyas Chouaref tizenegyest rontott, de ez is belefért a máltai csapatnak.
A D-ligában hat csapat szerepel, ebben a csoportban még Gibraltár található, míg a másik hármasban Azerbajdzsán a szabadnapos ezen a játéknapon.
NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ
D-LIGA
1. CSOPORT
Andorra–Málta 1–2 (G. López 17., ill. Cardona 36., Teuma 81.)
2. CSOPORT
20.45: Liechtenstein–Litvánia, Vaduz
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