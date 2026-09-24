A hollandok gólját elvette a VAR, a németeké már szabályos volt Amszterdamban

NEMZETEK LIGÁJA

A-LIGA, 2. CSOPORT

1. FORDULÓ

HOLLANDIA–NÉMETORSZÁG 0–1 (0–1) – élőben az NSO-n!

Amszterdam, Johan Cruijff Aréna, 20.45 (Tv: Spíler2 TV). Vezeti: A. Hernández (spanyol)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, Q. Timber (Veerman, 57.), T. Reijnders – Summerville, Brobbey (Meerdink, 35.), Gakpo. Szövetségi kapitány: Xavi Hernández

NÉMETORSZÁG: Ter Stegen – Treu, N. Schlotterbeck, Tah, N. Brown – Kimmich, Amiri, F. Nmecha (Stach, 64.) – Adeyemi, Havertz (Ebnoutalib, 30.), Schade (Führich, 64.). Szövetségi kapitány: Jürgen Klopp

Gólszerző: F. Nmecha (32.)

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