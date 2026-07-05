Wimbledon: Stollárék a nyolcaddöntőben, az első kiemelttel játszanak

Nem adott kegyelmet Stollár Fanny és Asia Muhammad a Julia Sztarodubceva, Peyton Stearns tandemnek a wimbledoni női páros verseny 2. fordulójában. A 16. helyen kiemelt magyar, amerikai kettősnek az első játszma legelső játékában ugyan kétszer is bréklabdát kellett hárítania, de utána mindössze egy megnyert gémet engedélyezett ellenfelének, és 6:1-gyel húzta be a szettet.

A második felvonás már viszonylag szorosra sikeredett, de egy brék elegendő volt a saját szervajátékait rendkívül magabiztosan értékesítő magyar, amerikai kettősnek, amely 5:4-nél már 40:0-re vezetett, s végül harmadik meccslabdáját értékesítve lépett tovább a nyolcaddöntőbe, ahol nem lesz könnyű dolga, ugyanis a verseny első kiemeltjével, az idei Rolnad Garroson diadalmaskodó Katerina Siniakovával és Taylor Townsenddel csapnak össze.

TENISZ

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

Női páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért)

Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 16.)–Julia Sztarodubceva, Peyton Stearns (ukrán, amerikai) 6:1, 6:4