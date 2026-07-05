Tuchelt megkérdezték, hogy használnak-e Viagrát az angol játékosok

A Viagra – merevedési zavarnál használják – jelentősen javítja a vérkeringést, nincs rajta a doppinglistán, és az angoloknak jól is jöhet a hazai pályán játszó mexikóiakkal szemben.

A sajtótájékoztatón meg is kérdezték, hogy használnak-e ilyet. Tuchel válasza:

„Ilyen információk nem jutottak el hozzám, nem használunk Viagrát – válaszolta nevetve a német szakvezető. – A magassági különbséget érezzük akkor is, amikor nem edzünk. Kicsit fájt a fejem, és nem aludtam olyan jól az elmúlt napokban. Fizikaiag nem tudunk hozzászokni a nagyobb magassághoz, de egy nappal hamarabb érkeztünk, hogy ne a bemelegítés során tapasztaljuk meg ezt. Lesz egy edzésünk előtte, hogy megismerjük a labda sebességét. A meccs első húsz-harminc perce nagyon nehéz lesz.”

A középpályás Jordan Hendersont is megkérdezték magaslati különbségekről. Mire a korábbi liverpooli klasszis, a Brentford játékosa így válaszolt: „A Viagra segítetett. Csak vicceltem, ez csak egy vicc volt…”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

Hétfő, 2.00: Mexikó–Anglia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!