Nemzeti Sportrádió

F1, Brit Nagydíj, verseny

H. L.H. L.
2026.07.05. 15:34
Fotó: AFP
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verseny F1 Formula–1 Brit Nagydíj
Andrea Kimi Antonelli várhatja az élről a Formula–1-es Brit Nagydíj versenyét, és remek lehetőség áll előtte, hogy növelje a 43 pontos előnyét, hiszen csapattársa, George Russell a negyedik helyről indul. A két Mercedes közé Charles Leclerc és Lewis Hamilton ékelődött be, míg Isack Hadjar az ötödik pozícióból rajtol. Arról, hogy miként alakul az év kilencedik futama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

BRIT NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes
  2.Charles LeclercmonacóiFerrari
  3.Lewis HamiltonbritFerrari
  4.George RussellbritMercedes
  5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford
  6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
  7.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
  8.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
  9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
10.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
11.Gabriel BortoletobrazilAudi
12.Nico HülkenbergnémetAudi
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
14.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
15.Pierre Gasly*franciaAlpine-Mercedes
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
18.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
19.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
21Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda
22.Lance Stroll**kanadaiAston Martin-Honda
*: 3 rajthelyes büntetés feltartás miatt. 
**: 10 rajthelyes büntetés.

 

 

verseny F1 Formula–1 Brit Nagydíj
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