F1, Brit Nagydíj, verseny
Andrea Kimi Antonelli várhatja az élről a Formula–1-es Brit Nagydíj versenyét, és remek lehetőség áll előtte, hogy növelje a 43 pontos előnyét, hiszen csapattársa, George Russell a negyedik helyről indul. A két Mercedes közé Charles Leclerc és Lewis Hamilton ékelődött be, míg Isack Hadjar az ötödik pozícióból rajtol. Arról, hogy miként alakul az év kilencedik futama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
BRIT NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|2.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|6.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|7.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|8.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|10.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|14.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|15.
|Pierre Gasly*
|francia
|Alpine-Mercedes
|16.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|18.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|19.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|20.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|21
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|22.
|Lance Stroll**
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|*: 3 rajthelyes büntetés feltartás miatt.
**: 10 rajthelyes büntetés.
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