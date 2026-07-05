Nemzeti Sportrádió

Haaland góljával vezet Norvégia!

CS. M.CS. M.
2026.07.05. 23:47
Fotó: Getty Images
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Foci vb 2026
1 órája

Haalandot a hajrában már nem tudták tartani a brazilok, Norvégia kiejtette az ötszörös világbajnokot

Bruno Guimaraes büntetőt hibázott, Neymar tizenegyesgólja már későn jött, a skandináv csapat először jutott be vb-n a legjobb nyolc közé.

 

 

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