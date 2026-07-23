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ÉLŐ

El-selejtező: Twente–Ferencvárosi TC 1–2

ÉLŐ

Konferencialiga: Paks–Panathinaikosz 1–2

El-selejtező: Twente–Ferencvárosi TC

2026.07.23. 19:52
Fotó: Getty Images
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El FTC Európa-liga-selejtező Twente Fradi El-selejtező Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
A labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második fordulójában a Ferencváros a holland Twente otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
TWENTE (holland)–FERENCVÁROS 1–2 (1–1) – élőben az NSO-n!
Enschede, 20.00. Tv: Sport1. Vezeti: Damian Kos (Bartosz Heinig, Dariusz Bohonos) – lengyelek
TWENTE: Unnerstall – Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard – Zerruki (Kjölö, 78.), Van den Belt – Hlynsson (Taha, 78.) – D. Rots, Weghorst, Örjasaeter. Vezetőedző: John van den Brom
FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Rommens, Kanikovszki (Levi, 69.) – Zachariassen, Corbu, Yusuf (O'Dowda, 69.) – Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Adelgaard (38.), ill. Joseph (14., 80.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

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