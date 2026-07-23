El-selejtező: Twente–Ferencvárosi TC

A Ferencváros játéka változhat, a felállása valószínűleg nem

KEZDÉS: 20.00. Jön Borbély Balázs és az FTC első nagy erőpróbája az Európa-ligában: a Twente ellen elképzelhető, hogy kontratámadásokkal, felívelésekkel kell alkalmazkodni az ellenfélhez.