A 2024-es Eb-negyeddöntőt, a 2026-os vb-nyolcaddöntőt és most, a negyeddöntőt is ő döntötte el Spanyolország javára: Mikel Merino, a fontos pillanatok embere.

Mikel Merino has scored three goals for Spain at the World Cup and the European Championships:



◉ 119' winner vs. Germany (QF)

◉ 90+1' winner vs. Portugal (L16)

◉ 88' winner vs. Belgium (QF)



He's done it again. 🤯 pic.twitter.com/mStCOckNaN — Squawka (@Squawka) July 10, 2026