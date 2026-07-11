Nemzeti Sportrádió

Mikel Merino, a fontos pillanatok embere

CS. M.CS. M.
2026.07.11. 03:50
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam vb-negyeddöntő Mikel Merino
A 2024-es Eb-negyeddöntőt, a 2026-os vb-nyolcaddöntőt és most, a negyeddöntőt is ő döntötte el Spanyolország javára: Mikel Merino, a fontos pillanatok embere.
Foci vb 2026
5 órája

Megint a csodacsere, Merino döntött a hajrában: Spanyolország egy kapushibát kihasználva vb-elődöntős!

Belgium ugyan képes volt az egyenlítésre, de a 21. világbajnoki meccsén megsérülő kapusklasszis, Thibaut Courtois helyére beálló Senne Lammensről kipattant a labda a 88. percben, ez pedig mindent eldöntött.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–BELGIUM 2–1 (1–1)
Inglewood, Los Angeles Stadion, 70 492 néző. Vezette: Michael Oliver (angol)
SPANYOLORSZÁG: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Fabián Ruiz (Pedri, 55.), Rodri – Yamal, Olmo (Merino, 86.), Baena (F. Torres, 55.) – Oyarzabal (N. Williams, 79.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
BELGIUM: Courtois (Lammens, 71.) – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (Seys, 61.) – Raskin, De Bruyne (Saelemaekers, 86.), Vanaken (Lukaku, 60.) – Doku, De Ketelaere, Trossard (Witsel, 60.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia) 
Gólszerző: Fabián Ruiz (30.), Merino (88.), ill. De Ketelare (41.)

foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam vb-negyeddöntő Mikel Merino
Legfrissebb hírek

A PSG még itt, a világbajnokságon is viszi a prímet

Foci vb 2026
46 perce

Lamine Yamal az ellenszer Kylian Mbappéra?

Foci vb 2026
2 órája

Videó: így jutott Spanyolország 2010 után ismét világbajnoki elődöntőbe

Foci vb 2026
3 órája

„Vagy ők jutnak egymás után három vb-döntőbe, vagy mi verjük őket zsinórban háromszor” – Yamal Franciaországról

Foci vb 2026
3 órája

Spanyolország világrekordot döntött, immár 36 meccse veretlen

Foci vb 2026
3 órája

Mikel Merino: Hogyan is érezhetném magam? Bárcsak ilyen lenne a folytatás is...

Foci vb 2026
4 órája

Vb-füstölgéseim (3. rész) – Bobory Balázs publicisztikája

Foci vb 2026
4 órája

Lamine Yamalt választották meg a spanyol–belga meccs legjobbjának

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik