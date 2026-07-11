Mikel Merino, a fontos pillanatok embere
A 2024-es Eb-negyeddöntőt, a 2026-os vb-nyolcaddöntőt és most, a negyeddöntőt is ő döntötte el Spanyolország javára: Mikel Merino, a fontos pillanatok embere.
Foci vb 2026
5 órája
Megint a csodacsere, Merino döntött a hajrában: Spanyolország egy kapushibát kihasználva vb-elődöntős!
Belgium ugyan képes volt az egyenlítésre, de a 21. világbajnoki meccsén megsérülő kapusklasszis, Thibaut Courtois helyére beálló Senne Lammensről kipattant a labda a 88. percben, ez pedig mindent eldöntött.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–BELGIUM 2–1 (1–1)
Inglewood, Los Angeles Stadion, 70 492 néző. Vezette: Michael Oliver (angol)
SPANYOLORSZÁG: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Fabián Ruiz (Pedri, 55.), Rodri – Yamal, Olmo (Merino, 86.), Baena (F. Torres, 55.) – Oyarzabal (N. Williams, 79.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
BELGIUM: Courtois (Lammens, 71.) – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (Seys, 61.) – Raskin, De Bruyne (Saelemaekers, 86.), Vanaken (Lukaku, 60.) – Doku, De Ketelaere, Trossard (Witsel, 60.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)
Gólszerző: Fabián Ruiz (30.), Merino (88.), ill. De Ketelare (41.)
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