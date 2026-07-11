FIFA: Haaland megelőzte Messit – a vb-nyolcaddöntő legszebb gólját lőtte

A fifa.com pénteki tájékoztatása alapján a Hyundai által támogatott, a torna gólja versenyen, a nyolcaddöntős fordulóban Erling Haaland július 5-i, a brazilok elleni 2–1-es norvég siker alakalmával szerzett második gólját választották meg a legszebbnek a fifa.com voksolói.

A nyolcaddöntő legszebb gólja – Erling Haalandtól

Haaland bombája a szavazatok 34 százalékát kapta, megelőzve Lionel Messi Egyiptom elleni kapufás egyenlítő gólját (25 százalék), a harmadik pedig a marokkói Azzedin Unahi 17 méteres gólja lett Kanada ellen (16 százalék).

A világbajnokság legszebb gólja versenyben minden kör után 48 órájuk van a voksolóknak, hogy leadják szavazatukat a fifa.com-on az általuk legszebbnek vélt találatra. A csoportkört az üzbég Eldor Shomurodov Kongói DK elleni emelése nyerte meg, míg a legjobb 32 között a zöld-foki-szigeteki Sidny Lopes Cabral Argentína elleni „csodagólja” (ahogy a fifa.com fogalmaz) végzett az élen.

Még három fordulója lesz a szavazásnak: a negyeddöntő és az elődöntő után egy-egy, valamint a döntő után egy végső szavazás.

A csoportkör legszebb gólja: Eldor Shomurodov találata

A legjobb 32 között Sidny Lopes Cabral szerezte a legszebb gólt