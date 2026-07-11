Közel a bejelentés: NB I-es meccsek az M4 Sporton



Az NB I 1. fordulójának hivatalos játéknapjaként a Magyar Labdarúgó-szövetség adatbankjában július 25. van megjelölve. Egyelőre nem tudni, melyik mérkőzés mikor kezdődik, ezt nyilván a televíziós közvetítési időpontok befolyásolják, de mivel nincs aláírt szerződése az MLSZ-nek egyetlen társasággal sem, így még várni kell arra, hogy a pályákon mikor indul útjára a labda.

Az idő szorít, a szurkolókban pedig sok a kérdés.

Az elmúlt esztendők hagyományai szerint minden élvonalbeli forduló összes mérkőzése képernyőre került az M4 Sport vagy az M4 Sport+ csatornán, a drukkerek egyetlen magyar bajnoki­ról sem maradtak le. A közmédia és az MLSZ által kötött szerződés azonban idén lejárt, a megújításra pedig (még) nem került sor. Információink szerint az év elején szinte biztosnak tűnt a megállapodás a felek között a folytatásra, aztán az áprilisi választások és kormányváltás után új helyzet alakult ki, így a labdarúgó-szövetség pályázatot írt ki a közvetítési jogok megszerzésére.

Úgy tudjuk, a pályázat feltételeinek letöltésére hárommillió forintot kellett befizetnie az érdeklődő médiatársaságoknak, de később ezen változtatott az MLSZ és ingyenessé tette – volt olyan szereplő, aki befizette az összeget, amelyet másnap vissza is utalt a szövetség. Az első forduló után a Sport Tv-t birtokló AMC nem jutott a második körbe, a Network4 nem vette volna meg a teljes csomagot, az MTVA pedig kellemetlen helyzetbe került, hiszen ilyen volumenű döntést aláíró hiányában nem hozhatott meg, vagyis az MLSZ-nek meg kellett hosszabbítani a pályázat benyújtásának határidejét. A Bajnokok Ligája közvetítési jogait birtokló RTL egyáltalán nem szállt harcba a jogokért.

Lapunk úgy tudja, hogy minden körülmény mérlegelése és hosszas tárgyalások után eldőlt – és hamarosan a szövetség bejelenti –, hogy a következő idényben is a közmédia közvetítheti a magyar mérkőzéseket. A korábbi mintegy tízmilliárd helyett hat, esetleg hat és fél milliárd forintért értékesíti az MLSZ a jogokat.

Borsány-Gyenes András, a Network4 Media Group elnök-vezérigazgatója lapunknak elmondta, a közvetítési csomag piaci értéke szerinte a jelenleginek is legfeljebb a felét éri, de a bajnokság színvonalának emelkedésével, a nagyobb nézettség, illetve a piaci változások hatására az érték természetesen növekedhet.

„A szívünkön viseljük a magyar labdarúgás sorsát, ezért is pályáztunk az első körben, de nem a teljes csomagot szerettük volna megszerezni – mondta Borsány-Gyenes András. – Nagyon rövid idő van a bajnokság kezdetéig, nem is kérdés, hogy ebben a helyzetben a leghelyesebb, legmegnyugtatóbb döntés, ha a mérkőzéseket eddig sugárzó közmédiánál maradnak a jogok, de nyitottak vagyunk az együttműködő partnerségre is.”

Megkerestük Máté Pált, a Sport Tv főszerkesztőjét, illetve Székely Dávidot, az M4 Sport csatornaigazgatóját is, de még nem kívántak érdemben nyilatkozni a televíziós jogokról. Információink szerint szinte már készpénznek vehető, hogy a jogok a közmédiánál maradnak, de lehetnek még csavarok a történetben.

Mint például az, ha a jogtulajdonos a csomag egy részét továbbértékesíti más szereplőnek, merthogy bőven akad példa arra, hogy más-más csatornán láthatjuk ugyanannak a topbajnokságnak a mérkőzéseit, de eddig a labdarúgó Bajnokok Ligájában is ez volt a gyakorlat itthon. Vagyis nem lenne meglepő az sem, ha a magyar futball közvetítési jogaiért fizető közmédia a csomag bizonyos részét eladná, ezzel a saját költségeit csökkentené. Erre az eshetőségre a soron következő évadban nem kell számítani, de a jövőben opció lehet.

Azt sem szabad elfeledni, a mérkőzések közvetítési feltételeit jelenleg egyetlen magyar társaság sem tudja önerőből biztosítani, a szükséges eszközök bérleti díja becslések szerint mérkőzésenként négy-öt millió forintba kerülnek, ezek mind rárakódnak a közvetítési jogokért kifizetett összegre. Azok a tv-társaságok, amelyek külföldi bajnokságok sugárzási jogaival rendelkeznek, azért is nehezebb helyzetben vannak, mert a topbajnokságokban kötött a menetrend és kiszámíthatóak az időpontok, a magyar gyakorlat az, hogy minden mérkőzés kerüljön képernyőre. Az M4 Sportnak ezen a téren nagyobb a mozgástere, vélhetően könnyebben sikerül megállapodni a hazai bajnoki mérkőzések kezdési időpontjairól.

Itt tart most az NB I-es mérkőzések közvetítésének ügye, ha minden igaz, hamarosan felszáll a fehér füst, a drukkerek is megtudják, hogy kedvenc csapatuk szombaton, vasárnap, esetleg péntek este kezdi-e meg két hét múlva az idényt, a futballkedvelők pedig nem maradnak a képernyők előtt magyar foci nélkül.

Természetesen a Magyar Labdarúgó-szövetséget is megkerestük a témával kapcsolatban, a sajtóosztályától az alábbi közleményt kaptuk: „A televíziós közvetítési jogok értékesítésre kiírt pályázati folyamat még nem zárult le, de – ahogyan azt korábban is jeleztük – amint ez megtörténik, a szövetség annak eredményéről tájékoztatást ad valamennyi érdeklődő számára. Az MLSZ rendelkezésére álló információk alapján semmilyen körülmény nem veszélyezteti az OTP Bank Liga, tervezettek szerinti, július 25-i indulását és a bajnokság zavartalan lebonyolítását.” MLSZ-reakció: a pályázati folyamat még nem zárult le