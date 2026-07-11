Lamine Yamal az ellenszer Kylian Mbappéra?

Lamine Yamal egyelőre egyetlen kieséses szakaszban lejátszott sem vesztett Kylian Mbappé ellen. 2024-es Eb-elődöntő, 2025-ös Spanyol Szuperkupa-döntő, 2025-os Király-kupa-döntő, 2025-ös Nemzetek Ligája-elődöntő, 2026-os Spanyol Szuperkupa-döntő – mindből előbbi jött ki győztesen a spanyolokkal és az FC Barcelonával a franciák és a Real Madrid ellen.

Lamine Yamal has never lost to Kylian Mbappe in single elimination matches.



Won Euros Semis (2024)

Won Supercopa Final (2025)

Won Copa del Rey Final (2025)

Won Nations League Semis (2025)

Won Supercopa Final (2026) pic.twitter.com/TZXt7re10I — StatMuse FC (@statmusefc) July 10, 2026