Röpi: az U18-as Eb-bronz után Pampuch készen áll az újabb erőpróbára

Rendkívül sűrű és eseménydús nyári válogatottprogram kellős közepén jár a 16 esztendős röplabdázó, Pampuch Gréta, aki májusban először kapott meghívót a felnőtt nemzeti csapatba, majd jutott szóhoz előbb a MEVZA-tornán, aztán az Európa-liga-sorozatban is rendszeresen. Majd következett számára július elején a lett-litván közös rendezésű U18-as Eb, amelyen

a korosztályos válogatottal szenzációszámba menő bronzérmet nyert, ugyanis az utánpótlás-kontinenstornák történetében először szerzett érmet magyar csapat.

„Az remekül jött ki nekem, hogy úgy tudtam neki vágni az U18-as Eb-nek, hogy volt már bennem jó néhány minőségi meccs a nagyválogatottal, így tényleg jó formában, lendületben és önbizalommal telve érkeztem meg a korosztályos válogatottba, amely aztán parádésan összeállt az Európa-bajnokságra – mondta Pampuch az Utánpótlássportnak. –

Mindenki roppant mód akarta ezt a sikert, és hatalmasat küzdöttünk, minden energiánkat kitettük a pályára, hogy elérjük ezt az álomszerű eredményt.

Ahogyan jöttek sorban a győzelmek, mindenki a fejébe vette, hogy ez nemcsak vágyálom, hanem valóban lehetséges, hogy mi bejussunk a legjobb négy közé, és ezt hál'istennek sikerült is megvalósítanunk. A bolgárok elleni drámai fordításunkat, amellyel végül kivívtuk az elődöntőbe kerülést, azt hiszem, jó darabig nem fogom elfelejteni, fantasztikus élmény volt az a meccs, a legemlékezetesebb az Eb-ről."

Forrás: CEV

Pampuch Gréta 156 pontjával a második legjobb pontszerzőként zárt az U18-as Eb teljes mezőnyében. (Az első csapattársa, Zsombók Eszter lett 173-mal.) A korosztályos Eb-érem után hétfőtől újra a felnőttválogatottban van jelenése a telki edzőtáborban, ugyanis augusztus második felében a „nagyok” Eb-jén is szeretne bizonyítani.

„Az U18-as Eb-bronz hatalmas motivációs lökettel látott el, és igyekszem a felnőttválogatottban is helytállni és jól teljesíteni.

Óriási dolog lenne számomra, ha bekerülhetnék a végső, utazó keretbe is, és aztán pályára léphetnek majd Isztambulban Európa legjobbjai ellen.

(Kiemelt kép forrása: CEV)