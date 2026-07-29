Hátsó füves: biciklitúra és pódiumbeszélgetés a Művészetek Völgye programjában

A Laczkó Dezső Múzeum szervezésében, a veszprémi Hátsó füves-kiállítás kísérőeseményeként rendezik meg az a biciklitúrát csütörtökön, amelyben az résztvevők kétkeréken fedezhetik fel a Balaton-felvidék csodálatos tájait és a környék izgalmas futballtörténetei – írja a Laczkó Dezső Múzeum Facebook-oldala.

A Stoplinyomon kétkeréken elnevezésű kerékpártúra július 30-án indul 10 órakor Vigántpetendről, a Művészetek Völgyéből, a Cirque du Tókerttől. Szintén a Művészetek Völgye programjaként augusztus 2-án 11 órakor Kapolcson a Pajta Mozgóban rendeznek kerekasztal-beszélgetést a Hátsó füves-projektről és a falusi labdarúgás szociológiájáról, változásairól.