Vívó vb: tizedik lett a férfi párbajtőrcsapat

A sokkoló tényhez, amelyet magyar idő szerint korán reggel könyvelhettünk el, vagyis, hogy az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű férfi párbajtőrcsapat nem jutott nyolc közé a hongkongi világbajnokságon, jött még hasonló, mégpedig az, hogy több „nagy” csapat is az alsó ágon landolt a nyolcaddöntők után.

Például az olaszok, velük rögtön össze is került a magyar kvartett, és kifejezetten nagy csatában, de nyerni tudott olimpiai bajnok csapatunk – és például a francia, amelyikkel meg a kilencedik helyért vívtak Siklósiék. Ez utóbbi meccs sem hozott kisebb csatát (sőt!), ezt egyetlen tussal elveszítették a mieink, így a tizedik helyen végeztek a hongkongi vb-n.

És a végére még egy meglepő történés annak kapcsán, mekkora „felfordulás” volt ezen a napon férfi párbajtőrben a vb-n: a címvédő japánok még a 16 közé sem jutottak be (a britektől kaptak ki egy tussal).

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Párbajtőr. Férfiak. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Brazília 45:19 (Nagy D. +10, Andrásfi +7, Koch +7, Siklósi +2). Nyolcaddöntő: Dél-Korea–Magyarország 28:27 (Siklósi +5, Andrásfi 0, Nagy D. –2, Koch –4). A 9–16. helyért: Magyarország–Olaszország 45:43 (Andrásfi +3, Siklósi +1, Nagy D. –2). A 9–12. helyért: Magyarország–Lengyelország 35:25 (Siklósi +11, Koch +1, Andrásfi –1, Nagy D. –1). A 9. helyért: Franciaország–Magyarország 31:30 (Andrásfi +2, Koch +2, Nagy D. – 2, Siklósi –3)