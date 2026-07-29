Omoregie alig várja a Győr elleni meccseket
JAVÁBAN KÉSZÜL az új idényre a Ferencváros női kézilabdacsapata. A dán Jesper Jensen az ismét fokozódó kánikula küszöbén is intenzív, több mint másfél órás mozgalmas edzést vezényelt játékosainak kedden az Elek Gyula Arénában. A négy új nyári érkező, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet, illetve a két dán légiós, a kapus Anna Kristensen és Michala Möller is nagy odafigyeléssel hallgatta a tréner szavait és hajtotta végre a gyakorlatokat. Utóbbi kettőnek persze sok újdonsággal már aligha szolgálhat Jensen, hiszen mindkét honfitársával évekig dolgozott együtt az Esbjergnél, illetve hazájuk válogatottjánál.
„A felkészülés eleje mindig nehéz, de nagyszerű volt elkezdeni a munkát, a lányok és mindenki a klubnál kedvesen fogadott. Minden nagyszerű, semmi okom a panaszra, hálás vagyok és élvezem, hogy itt lehetek – mondta a gyakorlás után Omoregie. – Az elmúlt években is követtem Jesper Jensen munkásságát, nagyon jó edzőnek tartom, mindig a legjobbat akarja kihozni a csapataiból, amikor csak ideje és lehetősége nyílik erre. Tetszik az az út, amelyet követ, és az a játékstílus, amit képvisel, passzol az én játékomhoz is, ez volt az egyik oka, hogy a Fradiba igazoltam.”
A korábban a Krim Ljubljanát, az elmúlt nyolc évben pedig a román kirakatcsapat CSM Bucuresti-et erősítő 29 éves szlovén válogatott irányító poszttársáról, Simon Petráról és a céljairól is beszélt.
„Az elmúlt idényekben természetesen sokszor találkoztunk már Simon Petrával, kiváló játékos és most már közelebbről is figyelve látom, milyen keményen dolgozik, a magyar válogatottnak is nagy erőssége. A következő idényben természetesen az a cél, hogy lehetőleg minden trófeát begyűjtsünk, kicsit jobban kibontva: a magyar bajnokságot mindenképpen jó lenne megnyerni és bejutni a BL-négyes döntőjébe is, ott pedig majd meglátjuk, mire lehetünk képesek. A Győrnek is van miért visszavágnunk, kezdésként rögtön ott lesz a Szuperkupa augusztus végén – már alig várom, hallottam, milyen őrült hangulat szokott lenni az ETO elleni rangadókon és végre nekem is lehetőségem lesz ezt átélni a pályán.”
A spanyol válogatott Lysa Tchaptchet hosszú évek óta légióskodik, 2021 és 2024 között az azóta már csődbe jutó norvég Vipers Kristiansand, 2024-től idén nyárig pedig a dán Odense színeit viselte, többek között kétszeres BL-győztes a Vipersszel, BL-második a dánokkal.
„Minden nagyon jól alakult eddig, az első héten az alkalmazkodáson volt a hangsúly, lassan és fokozatosan lendültünk bele a munkába. Az itteni kultúra persze más, mint a skandináv, de korábban is dolgoztam együtt dán edzővel, szóval ez könnyebbé teszi a beilleszkedést, miközben az edzések a tervek szerint haladnak, egyre több lesz a kontakt és taktikai elemek gyakorlása – mondta a 24 éves beálló. – Vilde Ingstad, Bordás Réka és én három különböző stílust képviselünk a posztunkon, de ez hasznos a csapatnak és sokat tanulhatunk egymástól. Szeretnék aranyérmekért harcolni az idényben, és képesnek is tartom a csapatot erre, én pedig a legjobb teljesítményemmel szeretnék segíteni ebben. A magyar bajnokság kiélezett, izgatottan várom a meccseket és azt, hogy én is előrelépjek és fejlődjek a Ferencvárosban.”
FTC-TOYOTA KOVÁCS, 2026–2027
Érkezett: Anna Kristensen (dán, kapus; Team Esbjerg, dán), Michala Möller (dán, átlövő; Esbjerg), Elizabeth Omoregie (szlovén, irányító; CSM Bucuresti, román), Lysa Tchaptchet (spanyol, beálló; Odense Hb, dán)
Távozott: Dragana Cvijics (szerb, beálló; visszavonult), Darja Dmitrijeva (orosz, irányító; CSM), Laura Glauser (francia, kapus; Rapid Bucuresti, román); Janurik Kinga (kapus, Corona Brasov, román), Orlane Kanor (francia, balátlövő; Rapid)
AZ FTC FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Augusztus 4.: –MTK Budapest (zárt kapuk mögött)