Nemzeti Sportrádió

Omoregie alig várja a Győr elleni meccseket

PAPP BÁLINTPAPP BÁLINT
2026.07.29. 11:36
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Ősztől Elizabeth Omoregie lesz az egyik FTC-vezér (Fotó: Dömötör Csaba)
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Ferencváros női kézilabda női kézilabda NB I Elizabeth Omoregie
Fokozatosan lendül bele a munkába a dán Jesper Jensen által irányított együttes, kezdi belakni az Elek Gyula Arénát a Ferencváros négy új nyári szerzeménye is.

JAVÁBAN KÉSZÜL az új idényre a Ferencváros női kézilabdacsapata. A dán Jesper Jensen az ismét fokozódó kánikula küszöbén is intenzív, több mint másfél órás mozgalmas edzést vezényelt játékosainak kedden az Elek Gyula Arénában. A négy új nyári érkező, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet, illetve a két dán légiós, a kapus Anna Kristensen és Michala Möller is nagy odafigyeléssel hallgatta a tréner szavait és hajtotta végre a gyakorlatokat. Utóbbi kettőnek persze sok újdonsággal már aligha szolgálhat Jensen, hiszen mindkét honfitársával évekig dolgozott együtt az Esbjergnél, illetve hazájuk válogatottjánál.

„A felkészülés eleje mindig nehéz, de nagyszerű volt elkezdeni a munkát, a lányok és mindenki a klubnál kedvesen fogadott. Minden nagyszerű, semmi okom a panaszra, hálás vagyok és élvezem, hogy itt lehetek – mondta a gyakorlás után Omoregie. – Az elmúlt években is követtem Jesper Jensen munkásságát, nagyon jó edzőnek tartom, mindig a legjobbat akarja kihozni a csapataiból, amikor csak ideje és lehetősége nyílik erre. Tetszik az az út, amelyet követ, és az a játékstílus, amit képvisel, passzol az én játékomhoz is, ez volt az egyik oka, hogy a Fradiba igazoltam.” 

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Az FTC női kézilabdacsapatának ezdése (Fotó: Dömötör Csaba)

 

A korábban a Krim Ljubljanát, az elmúlt nyolc évben pedig a román kirakatcsapat CSM Bucuresti-et erősítő 29 éves szlovén válogatott irányító poszttársáról, Simon Petráról és a céljairól is beszélt.

„Az elmúlt idényekben természetesen sokszor találkoztunk már Simon Petrával, kiváló játékos és most már közelebbről is figyelve látom, milyen keményen dolgozik, a magyar válogatottnak is nagy erőssége. A következő idényben természetesen az a cél, hogy lehetőleg minden trófeát begyűjtsünk, kicsit jobban kibontva: a magyar bajnokságot mindenképpen jó lenne megnyerni és bejutni a BL-négyes döntőjébe is, ott pedig majd meglátjuk, mire lehetünk képesek. A Győrnek is van miért visszavágnunk, kezdésként rögtön ott lesz a Szuperkupa augusztus végén – már alig várom, hallottam, milyen őrült hangulat szokott lenni az ETO elleni rangadókon és végre nekem is lehetőségem lesz ezt átélni a pályán.”     

Lysa Tchaptchet új lendületet adhat csapatának beállóposzton (Fotó: Dömötör Csaba)

A spanyol válogatott Lysa Tchap­tchet hosszú évek óta légióskodik, 2021 és 2024 között az azóta már csődbe jutó norvég Vipers Kristiansand, 2024-től idén nyárig pedig a dán Odense színeit viselte, többek között kétszeres BL-győztes a Vipersszel, BL-második a dánokkal.

„Minden nagyon jól alakult eddig, az első héten az alkalmazkodáson volt a hangsúly, lassan és fokozatosan lendültünk bele a munkába. Az itteni kultúra persze más, mint a skandináv, de korábban is dolgoztam együtt dán edzővel, szóval ez könnyebbé teszi a beilleszkedést, miközben az edzések a tervek szerint haladnak, egyre több lesz a kontakt és taktikai elemek gyakorlása – mondta a 24 éves beálló. – Vilde Ingstad, Bordás Réka és én három különböző stílust képviselünk a posztunkon, de ez hasznos a csapatnak és sokat tanulhatunk egymástól. Szeretnék aranyérmekért harcolni az idényben, és képesnek is tartom a csapatot erre, én pedig a legjobb teljesítményemmel szeretnék segíteni ebben. A magyar bajnokság kiélezett, izgatottan várom a meccseket és azt, hogy én is előrelépjek és fejlődjek a Ferencvárosban.”     

FTC-TOYOTA KOVÁCS, 2026–2027

Érkezett: Anna Kristensen (dán, kapus; Team Esbjerg, dán), Michala Möller (dán, átlövő; Esbjerg), Elizabeth Omoregie (szlovén, irányító; CSM Bucuresti, román), Lysa Tchaptchet (spanyol, beálló; Odense Hb, dán)

Távozott: Dragana Cvijics (szerb, beálló; visszavonult), Darja Dmitrijeva (orosz, irányító; CSM), Laura Glauser (francia, kapus; Rapid Bucuresti, román); Janurik Kinga (kapus, Corona Brasov, román), Orlane Kanor (francia, balátlövő; Rapid)

AZ FTC FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Augusztus 4.: –MTK Budapest (zárt kapuk mögött)
Augusztus 7.: –Debrecen (o)
Augusztus 13.: –Esztergom (o)
Augusztus 16–20.: metzi edzőtábor
Augusztus 21–23.: strasbourgi felkészülési torna (FTC, Metz, Strasbourg, Nyköbing)

 

 

Ferencváros női kézilabda női kézilabda NB I Elizabeth Omoregie
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