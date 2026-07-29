Omoregie alig várja a Győr elleni meccseket

A korábban a Krim Ljubljanát, az elmúlt nyolc évben pedig a román kirakatcsapat CSM Bucuresti-et erősítő 29 éves szlovén válogatott irányító poszttársáról, Simon Petráról és a céljairól is beszélt.

„Az elmúlt idényekben természetesen sokszor találkoztunk már Simon Petrával, kiváló játékos és most már közelebbről is figyelve látom, milyen keményen dolgozik, a magyar válogatottnak is nagy erőssége. A következő idényben természetesen az a cél, hogy lehetőleg minden trófeát begyűjtsünk, kicsit jobban kibontva: a magyar bajnokságot mindenképpen jó lenne megnyerni és bejutni a BL-négyes döntőjébe is, ott pedig majd meglátjuk, mire lehetünk képesek. A Győrnek is van miért visszavágnunk, kezdésként rögtön ott lesz a Szuperkupa augusztus végén – már alig várom, hallottam, milyen őrült hangulat szokott lenni az ETO elleni rangadókon és végre nekem is lehetőségem lesz ezt átélni a pályán.”

Lysa Tchaptchet új lendületet adhat csapatának beállóposzton (Fotó: Dömötör Csaba)

A spanyol válogatott Lysa Tchap­tchet hosszú évek óta légióskodik, 2021 és 2024 között az azóta már csődbe jutó norvég Vipers Kristiansand, 2024-től idén nyárig pedig a dán Odense színeit viselte, többek között kétszeres BL-győztes a Vipersszel, BL-második a dánokkal.

„Minden nagyon jól alakult eddig, az első héten az alkalmazkodáson volt a hangsúly, lassan és fokozatosan lendültünk bele a munkába. Az itteni kultúra persze más, mint a skandináv, de korábban is dolgoztam együtt dán edzővel, szóval ez könnyebbé teszi a beilleszkedést, miközben az edzések a tervek szerint haladnak, egyre több lesz a kontakt és taktikai elemek gyakorlása – mondta a 24 éves beálló. – Vilde Ingstad, Bordás Réka és én három különböző stílust képviselünk a posztunkon, de ez hasznos a csapatnak és sokat tanulhatunk egymástól. Szeretnék aranyérmekért harcolni az idényben, és képesnek is tartom a csapatot erre, én pedig a legjobb teljesítményemmel szeretnék segíteni ebben. A magyar bajnokság kiélezett, izgatottan várom a meccseket és azt, hogy én is előrelépjek és fejlődjek a Ferencvárosban.”

FTC-TOYOTA KOVÁCS, 2026–2027 Érkezett: Anna Kristensen (dán, kapus; Team Esbjerg, dán), Michala Möller (dán, átlövő; Esbjerg), Elizabeth Omoregie (szlovén, irányító; CSM Bucuresti, román), Lysa Tchaptchet (spanyol, beálló; Odense Hb, dán) Távozott: Dragana Cvijics (szerb, beálló; visszavonult), Darja Dmitrijeva (orosz, irányító; CSM), Laura Glauser (francia, kapus; Rapid Bucuresti, román); Janurik Kinga (kapus, Corona Brasov, román), Orlane Kanor (francia, balátlövő; Rapid)