Tóth Richárd kis híján ismét dobogóra állhatott az autókrossz Európa-bajnokság nyirádi futamán

Az utolsó versenynap a második és a harmadik előfutamokkal kezdődött, és a helyezést alapul véve a magyar versenyzők közül Kelő Gere Adám volt a legjobb, miután a Crosscar kategória második előfutamában a második pozícióban intették el. A harmadik előfutam már kevésbé sikerült jól, noha egy ideig elsőként haladt, a fék megtréfálta, túlforgott, és nyolcadik lett. A három előfutam közül az egyik eredményt mindegyik pilóta törölhette, ennek alapján pedig a kategória három magyar indulója közül egyedül Kelő Gere Ádám jutott az elődöntőbe. Ott a második sorból nagyon óvatosan rajtolt, és végül nyolcadik pozícióban ért célba, ami nem ért döntőt. A 45 fős mezőnyben így is szép eredményt ért el azzal, hogy összesítésben a 15. pozícióban végzett. A kategória másik két magyar indulója közül Horváth Ottó a 22., Klenáncz Szabolcs pedig a 25. helyen zárt.

Kelő Gere Ádám (Fotó: Murányi Gábor, SpeedLight Photo Agency)

A Junior Buggy kategóriában ifjabb Istókovics Istvánnak a kis létszámból adódóan gyakorlatilag garantált volt az elődöntő, de egész hétvégén balszerencsésen versenyzett. Ami kitartott az elődöntőben is, mert a rajtnál elszakadt a versenygépben a lánc, idén már nem először. Ifjabb Istókovics összesitésben a 11. pozícióban kötött ki.

Édesapja viszont remekül teljesített a Super Buggy kategóriában, mert megfontolt versenyzéssel a két előfutamban egyaránt negyedik lett, ami elődöntőt ért. Ott pedig sokáig a még éppen a döntőbe jutást érő ötödik helyen haladt, támadva az előtte haladó Sören Lenzet. A német pilótával számtalanszor koccant, de nem ez lett a veszte, hanem a mögötte érkező Josef Marty. A svájci ugyanis kiütötte autója bal hátsó kerekét, igy fel kellett adnia a futamot. Istókovics összesítésben a 15. helyet kaparintotta meg.

Istókovics István (Fotó: Murányi Gábor, SpeedLight Photo Agency)

Tóth Richárdnak az elmúlt évhez hasonlóan összejött a döntő. A tavaly történelmi dobogós helyezést elérő versenyző szombaton az első előfutamban már az első kanyarban kiesett egy ütközés miatt, a vasárnapi előfutamokban azonban remek autózással ötödik, majd negyedik pozícióban zárt, és Istókovicshoz hasonlóan bejutott az elődöntőbe. Ott okosan, taktikusan elkerülte az ütközéseket, és ötödik pozícióban ért célba, amivel bekerült a döntőbe. A fináléban Tóth az utolsó, tizedik helyről rajtolva felküzdötte magát a dobogó közelébe. Markus Wibbelert az utolsó körben előzte meg, és végül a szenzációs negyedik helyen intették le.

„A rajtnál becsuktam a szemem, koncentráltam, úgy voltam vele, hogy megpróbálom a legtöbbet kihozni belőle. Szerencsére Kelő Gere Ádám segített a rádión, hogy hol van tapadás, hol locsoltak, amit köszönök neki. Próbáltam az Európa-bajnok Petr Nikodém után menni, aki egy kis ideig volt mögöttem, miután megelőztem. Aztán kicsit megtolt, és visszavette a pozíciót. Volt, akit a célegyenesben előztem meg, ami a pálya egyik legveszélyesebb része. Ott kicsit összehúztam magam, és könyörögtem, hogy elférjen az autó, de elfért. A csapatom és a szurkolók nélkül szerintem már a második előfutamban vége lett volna” – foglalta össze a kalandos finálét Tóth Richárd.

A Super Buggy döntőjét Robert Theuil nyerte, mellette Mike Bartelen és a többszörös Európa-bajnok, az idei pontversenyben éllovas Petr Nikodém állhatott dobogóra.

A Buggy 1600-ban a hollandok arattak, Danny Van Den Berg győzött Mervin Klaassen és Nathan Ottink előtt. Ebben a kategóriában az Európa-bajnokságon debütáló Varga Péter 23. helyen végzett. A Junior Buggy kategóriában a csehek sajátították ki a dobogót, Vojtech Lunák, Martin Kolomy, Eliska Plná volt a sorrend.

A Crosscarban az összetettben is vezető francia David Meat begyűjtötte idei negyedik futamgyőzelmét, míg a Junior Crosscarban a spanyol Hugo Fuertes Hernandez diadalmaskodott.

Az FIA Autókrossz Európa-bajnokság következő fordulóját a csehországi Prerovban rendezik augusztus 22-23-án.