Ökölvívás: magyar győzelem nélküli nap az U19-es Eb-n
Vasárnap mindhárom ringbe lépő magyar fiatal kikapott a szerbiai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon.
A Szerbiában zajló U19-es ökölvívó Európa-bajnokság negyedik versenynapján három magyar fiatal lépett szorítóba a nyolc közé jutás reményében,
győzelmet azonban egyikük sem ünnepelhetett.
Czifra István (65 kg) az ír Jason Maher, Domján Alex (75 kg) a belga Sam Radfar, míg Turós Levente (70 kg) a német Yanis Heger kihívójaként maradt alul.
(Kiemelt képünkön balra: Turós Levente Fotó: Kincses Margit)
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