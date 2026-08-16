Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: magyar győzelem nélküli nap az U19-es Eb-n

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2026.08.16. 20:33
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Vasárnap mindhárom ringbe lépő magyar fiatal kikapott a szerbiai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon.

A Szerbiában zajló U19-es ökölvívó Európa-bajnokság negyedik versenynapján három magyar fiatal lépett szorítóba a nyolc közé jutás reményében,

győzelmet azonban egyikük sem ünnepelhetett.

Czifra István (65 kg) az ír Jason Maher, Domján Alex (75 kg) a belga Sam Radfar, míg Turós Levente (70 kg) a német Yanis Heger kihívójaként maradt alul.

(Kiemelt képünkön balra: Turós Levente Fotó: Kincses Margit)

ökölvívás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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