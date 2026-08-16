Magyarország az ötödik helyen végzett a vizes Európa-bajnokság éremtáblázatán

A magyar medencés úszóválogatott négy-négy arany- és ezüstéremmel, valamint két bronzzal zárta a kontinensviadalt: Kós Hubert az Eb egyetlen versenyzőjeként háromszor állt a dobogó tetején, 200 méter háton és 200 méter vegyesen diadalmaskodott, valamint Milák Kristóffal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal együtt a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is nyert. Milák emellett 100 méter pillangón győzött, 100 méter gyorson pedig harmadik lett. Sárkány Zalán 1500 méter gyorson második, 800-on a harmadik helyen végzett, Márton Richárd 200 pillangón második lett, ahogy a viadal első napján a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna összeállítású női 4x200 méteres gyorsváltó is.
A nyílt vízi úszóink egy aranyat, öt ezüstöt és egy bronzot nyertek: Betlehem Dávid megnyerte a 3 kilométeres kieséses versenyt, valamint 10 és 5 kilométeren is második lett, Mihályvári-Farkas Viktória ugyancsak ezüstérmet nyert a 10 és 5 kilométeres viadalon, míg Fábián Bettina a második helyen végzett a 3 kilométeres kieséses versenyben, végül ez a hármas Rasovszky Kristóffal kiegészülve váltóban bronzérmesként zárt.
|Ország
A
E
B
Ö
|1. Nagy-Britannia
14
4
8
26
|2. Olaszország
13
15
15
43
|3. Orosz csapat
10
9
13
32
|4. Németország
9
11
12
32
|5. Magyarország
5
9
3
17
|6. Franciaország
4
6
5
15
|7. Ukrajna
3
1
3
7
|8. Görögország
3
1
1
5
|9. Románia
3
–
–
3
|10. Hollandia
2
7
1
10
|11. Írország
2
1
2
5
|12. Csehország
2
–
–
2
|13. Spanyolország
1
6
4
11
|14. Belgium
1
1
1
3
|Fehérorosz csapat
1
1
1
3
|Svédország
1
1
1
3
|17. Litvánia
1
1
–
2
|18. Lengyelország
1
–
1
2
|19. Svájc
–
1
1
2
|20. Dánia
–
1
–
1
|Portugália
–
1
–
1
|Szerbia
–
1
–
1
|23. Ausztria
–
–
1
1
|Horvátország
–
–
1
1