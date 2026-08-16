Nemzeti Sportrádió

Magyarország az ötödik helyen végzett a vizes Európa-bajnokság éremtáblázatán

2026.08.16. 21:58
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A Milák Kristóf, Németh Nándor, Szabó Szebasztián és Kós Hubert összeállítású aranyérmes váltónk, akik közül előbbi és utóbbi úszó egyéniben is többször dobogóra állhatott (Fotó: Getty Images)
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A vasárnap véget ért vizes Európa-bajnokságon kiválóan szerepelt a magyar csapat, amely öt arany-, kilenc ezüst- és három bronzérmet szerezve az éremtáblázat ötödik helyén végzett a britek, az olaszok, az oroszok és a németek mögött.

A magyar medencés úszóválogatott négy-négy arany- és ezüstéremmel, valamint két bronzzal zárta a kontinensviadalt: Kós Hubert az Eb egyetlen versenyzőjeként háromszor állt a dobogó tetején, 200 méter háton és 200 méter vegyesen diadalmaskodott, valamint Milák Kristóffal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal együtt a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is nyert. Milák emellett 100 méter pillangón győzött, 100 méter gyorson pedig harmadik lett. Sárkány Zalán 1500 méter gyorson második, 800-on a harmadik helyen végzett, Márton Richárd 200 pillangón második lett, ahogy a viadal első napján a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna összeállítású női 4x200 méteres gyorsváltó is.

A nyílt vízi úszóink egy aranyat, öt ezüstöt és egy bronzot nyertek: Betlehem Dávid megnyerte a 3 kilométeres kieséses versenyt, valamint 10 és 5 kilométeren is második lett, Mihályvári-Farkas Viktória ugyancsak ezüstérmet nyert a 10 és 5 kilométeres viadalon, míg Fábián Bettina a második helyen végzett a 3 kilométeres kieséses versenyben, végül ez a hármas Rasovszky Kristóffal kiegészülve váltóban bronzérmesként zárt.

Ország

A

E

B

Ö

  1. Nagy-Britannia

14

4

8

26

  2. Olaszország

13

15

15

43

  3. Orosz csapat

10

9

13

32

  4. Németország

9

11

12

32

  5. Magyarország

5

9

3

17

  6. Franciaország

4

6

5

15

  7. Ukrajna

3

1

3

7

  8. Görögország

3

1

1

5

  9. Románia

3

3

10. Hollandia

2

7

1

10

11. Írország

2

1

2

5

12. Csehország

2

2

13. Spanyolország

1

6

4

11

14. Belgium

1

1

1

3

      Fehérorosz csapat

1

1

1

3

      Svédország

1

1

1

3

17. Litvánia

1

1

2

18. Lengyelország

1

1

2

19. Svájc

1

1

2

20. Dánia

1

1

      Portugália

1

1

      Szerbia

1

1

23. Ausztria

1

1

      Horvátország

1

1

 

 

magyar csapat vizes Eb 2026 vizes Eb éremtáblázat vizes Európa-bajnokság
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