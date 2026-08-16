Magyarország az ötödik helyen végzett a vizes Európa-bajnokság éremtáblázatán

A magyar medencés úszóválogatott négy-négy arany- és ezüstéremmel, valamint két bronzzal zárta a kontinensviadalt: Kós Hubert az Eb egyetlen versenyzőjeként háromszor állt a dobogó tetején, 200 méter háton és 200 méter vegyesen diadalmaskodott, valamint Milák Kristóffal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal együtt a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is nyert. Milák emellett 100 méter pillangón győzött, 100 méter gyorson pedig harmadik lett. Sárkány Zalán 1500 méter gyorson második, 800-on a harmadik helyen végzett, Márton Richárd 200 pillangón második lett, ahogy a viadal első napján a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna összeállítású női 4x200 méteres gyorsváltó is.

A nyílt vízi úszóink egy aranyat, öt ezüstöt és egy bronzot nyertek: Betlehem Dávid megnyerte a 3 kilométeres kieséses versenyt, valamint 10 és 5 kilométeren is második lett, Mihályvári-Farkas Viktória ugyancsak ezüstérmet nyert a 10 és 5 kilométeres viadalon, míg Fábián Bettina a második helyen végzett a 3 kilométeres kieséses versenyben, végül ez a hármas Rasovszky Kristóffal kiegészülve váltóban bronzérmesként zárt.