Nemzeti Sportrádió

Ekkor játszik a Trabzonsporral a Ferencváros az Európa-liga főtáblájáért

I. SZ.I. SZ.
2026.08.14. 13:25
null
A Trabzonspor csütörtökön a Papara Parkban fogadja a Ferencvárost (Fotó: Getty Images)
Címkék
FTC Trabzonspor El-selejtező Európa-liga Ferencváros
Az UEFA nyilvánosságra hozta az Európa-liga utolsó selejtezőkörének mérkőzésidőpontjait, így az is kiderült, mikor játszik a Ferencváros a török Trabzonsporral a rájátszásban.

Az első mérkőzésre Trabzonban kerül sor augusztus 20-án, csütörtökön, magyar idő szerint 19 órától a közel 41 ezer néző befogadására képes, 2016-ban átadott Papara Parkban.

A visszavágót egy héttel később, azaz augusztus 27-én, 20.30-tól játsszák a Groupama Arénában.

A párharc győztese az Európa-liga, a vesztes a Konferencialiga főtáblájára kerül.

Kapcsolódó tartalom

Naby Keita az NS-nek: Mohamed Szalah nagyszerű ember, a legjobbakat kívánom neki, de nem most

Az FTC középpályása 2019-ben BL-t nyert az egyiptomival, most az Európa-liga főtáblájáért mérkőznek meg.

Kristoffer Zachariassen a nagy pillanatok embere

Corbu Máriusz: Számomra ő példakép. Sokaknak talán nem tűnik fel játékának hasznossága, mert nem az a típus, aki látványos extrát mutat vagy végigcselezi a pályát.

Lenny Joseph: Mindennap a legjobb akarok lenni

A Ferencváros haiti támadója lapunknak elmondta, miért volt a Górnik ellen nehezebb dolga, és mi hajtja tovább a sikeres rajt után.

Tizenegyes, öngól – a Ferencváros kiejtette a Górnik Zabrzét, jöhet a Trabzonspor az El-főtábláért!

Büntetőből szerzett találattal vezettek a lengyelek, öngóllal egyenlítettek a zöld-fehérek, a továbbjutáshoz pedig a szenvedős döntetlen is elég volt.

 

FTC Trabzonspor El-selejtező Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

Őrizetbe vettek két lengyel szurkolót, akik az FTC drukkereire támadtak

Európa-liga
39 perce

Naby Keita az NS-nek: Mohamed Szalah nagyszerű ember, a legjobbakat kívánom neki, de nem most

Európa-liga
1 órája

Kristoffer Zachariassen a nagy pillanatok embere

Európa-liga
3 órája

Dibusz Dénes szerint csapatként lehet esélyük a Trabzonspor legyőzésére

Európa-liga
4 órája

„A 82. percben jött a Górnik tragédiája” – lengyel lapszemle

Európa-liga
6 órája

Lenny Joseph: Mindennap a legjobb akarok lenni

Európa-liga
7 órája

Redzicék nagyot fordítottak, továbbjutott a Salzburg az Európa-ligában

Európa-liga
15 órája

„Hihetetlen a pali!” – Bamidele Yusuf Kristoffer Zachariassenről

Európa-liga
15 órája