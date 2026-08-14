Ekkor játszik a Trabzonsporral a Ferencváros az Európa-liga főtáblájáért

Az első mérkőzésre Trabzonban kerül sor augusztus 20-án, csütörtökön, magyar idő szerint 19 órától a közel 41 ezer néző befogadására képes, 2016-ban átadott Papara Parkban.

A visszavágót egy héttel később, azaz augusztus 27-én, 20.30-tól játsszák a Groupama Arénában.

A párharc győztese az Európa-liga, a vesztes a Konferencialiga főtáblájára kerül.