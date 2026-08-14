Nemzeti Sportrádió

Vizes Eb: Sárkány és Betlehem döntős 1500 gyorson – videók

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Saint-Denis
2026.08.14. 12:28
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Sárkány Zalán (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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Senánszky Petra Márton Richárd úszás Sárkány Zalán úszó Eb Kós Hubert Betlehem Dávid
Mindössze hat magyar úszott délelőtt a Saint-Denis-i Európa-bajnokság ötödik napján, közülük öten tovább is jutottak – Betlehem Dávid és Sárkány Zalán a leghosszabb szám döntőjébe, míg a többieknek délután újból jelenésük van az uszodában.

Életem egyik legjobb délelőtti úszása volt” – Senánszky Petra mondta mindezt, s hogy tényleg így van, volt, azt maga az úszása is mutatta, hiszen remek idővel nyolcadikként jutott tovább az 50 gyors esti középdöntőjébe.

Kós Hubert és Márton Richárd is megtette ugyanezt: mindketten továbbléptek a 200 pillangó előfutamaiból. Márton továbbjutása nem volt kérdés, hiszen évek óta ez a fő száma, Kósnál rezgett a léc, mert amellett, hogy a 200 pillangó amolyan próba számára a jövőt illetően, meglehetősen fáradt is már: „Igen, érzem a fáradtságot, nem is ment úgy, ahogyan szerettem volna, de nem baj. A váltó megvan, a váltó volt a lényeg, amiatt mérhetetlenül boldog vagyok.”

Férfi 1500 gyorson nem történt meglepetés, magyar szempontból legalábbis nem, Sárkány Zalán a negyedik, Betlehem Dávid a hetedik idővel jutott a szombat esti döntőbe.

Nehéz volt a második fele, a végén mégse fáradtam el úgy, ahogyan gondoltam. Nem szeretnék semmit se mondani előre, szerintem ez a délelőtti egy stabil úszás volt, azt hittem, erősebb lesz az iram. Jobban örültem volna egy jobb időnek, majd a döntőben” – mondta el Sárkány Zalán.

Nem tudtam, mire számítsak, az edzések hol jól mentek, hol rosszabbul. Mentálisan nehéz az éhséget fenntartanom napokig azok után, hogy a múlt héten leúsztam húsz kilométert. Igyekszem odafigyelni a döntőben, szeretném keretes szerkezetben lezárni ezt az Európa-bajnokságot, de azt hiszem, a döntőben más taktika kell” – nyilatkozta Betlehem Dávid.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
Előfutamok. A magyarok eredményei. Férfiak. 1500 m gyors: 1. Oliver Klemet (német) 14:48.51, …4. Sárkány Zalán 14:51.94, …7. Betlehem Dávid 14:57.96 – Sárkány és Betlehem döntőbe jutott. 200 m pillangó: 1. Alberto Razzetti (olasz) 1:54.64, …9. Márton Richárd 1:56.15, …14. Kós Hubert 1:57.41 – Márton és Kós középdöntőbe jutott. Nők. 50 m gyors: 1. Milou van Wijk (Hollandia) 24.13, …8. Senánszky Petra 24.71 – Senánszky középdöntőbe jutott. 100 m hát: 1. Marrit Steenbergen (holland) 59.66, …22. Kokas Fanni 1:01.71 – Kokas nem jutott középdöntőbe

AZ ESTI PROGRAM
18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport, 19.30) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: női 100 m pillangó, DÖNTŐ
18.36: férfi 200 m gyors, DÖNTŐ
18.43: női 200 m mell, DÖNTŐ
18.50: női 100 m hát, középdöntő
18.59: férfi 50 m mell, középdöntő
19.18: női 50 m gyors, középdöntő (Senánszky Petra)
19.25: férfi 200 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert, Márton Richárd)
19.35: női 200 m vegyes, középdöntő
19.51: férfi 50 m hát, DÖNTŐ
19.56: női 1500 m gyors, DÖNTŐ (Jackl Vivien)
20.16: 4x100 m mix gyorsváltó, DÖNTŐ

 

Senánszky Petra Márton Richárd úszás Sárkány Zalán úszó Eb Kós Hubert Betlehem Dávid
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