Gőzerővel készül az új idényre a kissé átalakult Fehérvár

Kellemes hűvös idő fogadta a sajtó képviselőit a MET Aréna falain belül, de a kinti kánikulát követően jólesett a jeges közeg. A pályán kemény munka folyt, nem csoda, közeledik az új idény. Egymás elleni játékkal gyakorolt a Hydro Fehérvár AV19 csütörtök kora délután, az Arany Máté és Ted Dent vezette szakmai stáb a lelátóról figyelte az eseményeket. A megüresedett kispadon a kék csapatnál a sérült Terbócs István vezényelt, aki hol saját „csapatát” dicsérte, hol a fehér együttes játékosait zrikálta. Egy szó, mint száz, a hangulatra nem lehetett panasz, a keret jó tempóban hasította a jeget.

Akadt néhány új arc és egy-két hiányzó is, az említett Terbócson kívül Tim Campbell, valamint Trevor Cheek nem öltözött be. Velük ellentétben az új érkezők közül mindenki munkára jelentkezett, valamint a FEHA19 Erste Ligában induló együtteséből a kerettagságért harcoló fiatalok is próbálták megmutatni magukat a szakmai stábnak.

Ted Dent (Fotó: Szabó Miklós)

„Jó néhány napja edzettünk, egymás elleni meccsekkel hangolódtunk. Az új játékosok közül mindenkivel legalább egyszer már leültem beszélgetni, mindenki beilleszkedett a csapatba – mondta a Nemzeti Sportnak Ted Dent, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. – Minden idény más, semmit sem lehet tudni előre az erőviszonyokról. Az újoncok miatt kicsit fiatalabb a keretünk, de ez is célunk volt Kiss Dáviddal együtt. Ami a teljesítményt illeti, elszántak vagyunk, egyszerűen olyan keményen kell dolgoznunk, amennyire csak tudunk. Nagyon szép rájátszásunk volt a tavasszal, jó néhány meglepetéssel szolgáltunk, a keret magja átélhette azt, mi kell ahhoz, hogy eljussunk olyan magasra. Ebből az élményből kell lendületet nyernünk az új idényre is. A kerettel együtt kitűzünk majd egy célt, és hogy megvalósítsuk, a lehető legjobbunkat fogjuk nyújtani az évadban.”

A Volán jó másfél hétig a munkára helyezi a hangsúlyt, majd augusztus 21-én és 22-én hazai környezetben bemutatkozik a szurkolóknak, a Fehérvár két mérkőzést is játszik a szlovák ligában szereplő HK Kosice gárdájával, aztán idegenben a Besztercebányával is összecsapnak a kék-fehérek, majd a felkészülést az ifj. Ocskay Gábor-emlékhétvégén zárják, amelyen a Vien­nával és a Ferencvárossal is összemérik az erejüket.