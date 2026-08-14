86 kiló marihuánát találtak a Sao Pauló-i mintázatú csapatbuszon

A brazil élvonalbeli Sao Paulo FC szerdán a bolíviai Bolivar otthonában játszott a labdarúgó Copa Sudamericana nyolcaddöntőjében. A mérkőzés előtt kedd este egy Sao Paulo klubszínekben lévő busz akart átlépni a bolíviai határon, a határőrök átkutatták a járművet és 65 csomagban összesen 86 kilogramm marihuanát találtak, írja a L'Équipe. A hatóságok közlése szerint a művelet során három személyt vettek őrizetbe.

A brazil csapat tagadja a vádakat, ezt megerősítette a buszt üzemeltető Cosmos közlekedési vállalat is, amely közleményben tudatta, hogy a felelősség a sofőröket illeti. A vállalat a következőket írta: „A Sao Pauló-i csapat nem ezt a buszt használta, nekik egy másikat osztottak be. Szeretnénk tisztázni, hogy a felelősség teljes mértékben a bolíviai sofőröket terheli.”

A Sao Paulo 1–1-es döntetlent játszott Bolíviában, a visszavágót szerdán tartják Brazíliában.