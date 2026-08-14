Nemzeti Sportrádió

86 kiló marihuánát találtak a Sao Pauló-i mintázatú csapatbuszon

B. A. P.B. A. P.
2026.08.14. 11:51
null
A Sao Paulo FC színeit kihasználva próbálták átverni a határőröket a drogcsempészek
Címkék
Sao Paulo FC Sao Paulo marihuána
A bolíviai rendőrség több mint nyolcan kiló marihuánát talált a brazil Sao Paulo FC labdarúgócsapat buszán.

A brazil élvonalbeli Sao Paulo FC szerdán a bolíviai Bolivar otthonában játszott a labdarúgó Copa Sudamericana nyolcaddöntőjében. A mérkőzés előtt kedd este egy Sao Paulo klubszínekben lévő busz akart átlépni a bolíviai határon, a határőrök átkutatták a járművet és 65 csomagban összesen 86 kilogramm marihuanát találtak, írja a L'Équipe. A hatóságok közlése szerint a művelet során három személyt vettek őrizetbe.

A brazil csapat tagadja a vádakat, ezt megerősítette a buszt üzemeltető Cosmos közlekedési vállalat is, amely közleményben tudatta, hogy a felelősség a sofőröket illeti. A vállalat a következőket írta: „A Sao Pauló-i csapat nem ezt a buszt használta, nekik egy másikat osztottak be. Szeretnénk tisztázni, hogy a felelősség teljes mértékben a bolíviai sofőröket terheli.”

A Sao Paulo 1–1-es döntetlent játszott Bolíviában, a visszavágót szerdán tartják Brazíliában.

 

Sao Paulo FC Sao Paulo marihuána
Legfrissebb hírek

Újabb edzőváltás a brazil bajnokságban: a Sao Paulo másodszor is elküldte Hernán Crespót

Minden más foci
2026.03.10. 12:09

Brazília: rosszul lett a teszten Oscar, abbahagyhatja a futballt

Minden más foci
2025.11.12. 10:36

Ecuadori csapat is elődöntőbe jutott a Libertadores-kupában

Minden más foci
2025.09.26. 13:31

Első német klubként nyitott akadémiát Brazíliában a Leverkusen

Minden más foci
2025.07.08. 13:03

Tüdőembólia miatt került kórházba a Bayern München korábbi 41-szeres válogatott játékosa

Minden más foci
2025.04.06. 13:16

Brazíliában folytatja a Chelsea korábbi kiválósága

Minden más foci
2024.12.25. 08:04

Formula–E: Evans nyert, Wehrlein hatalmasat bukott a kaotikus brazíliai idénynyitón

Egyéb autó-motor
2024.12.07. 20:12

Gyász: elhunyt a pályán összeeső uruguayi hátvéd

Minden más foci
2024.08.28. 08:43