Meghúzzák a nadrágszíjat a másodosztályban

Megszorítások. Ez az a szó, amelyet az elmúlt évtizedekben nagyon nem szerettek hallani a magyar emberek, s már nem is használja senki hivatalosan, csak ha támadni lehet vele. Vannak helyette más kifejezések: racionalizálás, kiigazítás.

Nos, a nyártól a másodosztályú kluboknál is jobban meg kellett húzni a nadrágszíjat, hiszen kevesebb lett a központi támogatás, a lehetséges szponzorok többsége pedig a taorendszer bevezetése óta letudja azzal a juttatásokat, hogy a társasági adójának egy részét felajánlja az általa kiválasztott sport­egyesületnek, a „piacról” nehéz találni új mecénást.

A csökkentett mértékű központi támogatás a jelek szerint az NB II-es futballklubokat sújtja leginkább. Erről beszélt a másodosztály egyik élcsapatának klubigazgatója is lapunknak – de csak név nélkül.

A jó futballistát meg kell fizetni, ez hatványozottan igaz, ha az élvonalból távozik és választ NB II-es együttest. A 31 esztendős Nagy Dominik az előző idényben 14 alkalommal lépett pályára a Nyíregyháza színeiben. A tízszeres válogatott középpályás a nyáron úgy döntött, a második ligában szereplő, tulajdonosváltás előtt álló Videotonba igazol, amelyben egyébként szerepel még egy korábbi válogatott kerettag labdarúgó, Spandler Csaba, valamint olyan rutinos társak, mint Zsótér Donát, Bedi Bence vagy éppen Kelemen Dávid. A másik nagy múltú NB II-es klub, a DVTK az előző idényben még a Ferencváros kapuját védő, szintén korábbi válogatott kerettag Gróf Dávidot szerződtette, aki előtt két olyan játékos is futballozhat a védelemben, akik szerepet is kaptak a nemzeti csapatban, Kecskés Ákos és Tamás Márk. Nagy Dominik (Fotó: vidi.hu) Válogatott futballisták a pályán

A sportvezető bevallása szerint mintegy 30-35 százalékkal kevesebb pénz érkezik a Magyar Labdarúgó-szövetségtől központi támogatás formájában, mint egy évvel ezelőtt, és így nagyságrendileg valamivel több mint százmillió forintos rést kell befoltozni. A klubigazgató úgy látja, a legtöbb egyesület így is megpróbált annyi pénzt összekaparni, hogy ebben az idényben még ne legyen sokkal alacsonyabb a színvonal, de szerinte a tavasz elején egy-egy csapatnál lehetnek már gondok, ha esetleg itt-ott túlvállalták magukat a vezetők. Az pedig szinte biztosnak tűnik, hogy jövőre mindenütt újra kell gondolni, hogyan és miből áll össze a költségvetés, mert több pénz nem lesz, és ez azt jelentheti, hogy a játékosoknak még többet kell leadniuk az igényeikből. Azok a klubok tudják tartani majd a szintet, amelyeknél elkötelezett a tulajdonos és megvan a megfelelő anyagi háttér is. Ezek az egyesületek jövőre már nagy előnnyel indulhatnak, reálisan gondolkodhatnak dobogós helyezésben vagy akár osztályváltásban.

A klubigazgató azt is elárulta, jelenleg körülbelül másfél millió forint az átlagfizetés a csapatánál, nyilván van olyan kulcsjátékos, aki ennek a másfélszeresét is hazaviszi, másoknak pedig nem kell hét számjegyű összeget utalni. Az alapvetően jó kezdeményezésnek bizonyuló magyarszabály jelenleg nem befolyásolja annyira az átlagbéreket, viszont a használható U20-as játékosok értéke megnőtt, ami megmutatkozik a fizetéseken is.

A korábbi válogatott támadó, jelenleg játékosügynök Sowunmi Thomas csak megerősíteni tudta a klubvezető szavait:

„Valóban ettől a nyártól a legtöbb klubnál költségcsökkentést kellett bevezetni. Sok labdarúgónak új szerződést kellett kötnie, akik okosabbak voltak, aláírták a megállapodást. Tudok olyan vidéki csapatról, amelynél csak minimális mértékben nyúltak a fizetésekhez, viszont racionalizálták az utazási költségeket, egyéb, a játékosoknak járó juttatásokat.”

Szerinte csökken a különbség a másod- és harmadosztályú klubok bérköltsége között, ez annak is köszönhető, hogy az NB III-ban sok tulajdonos a saját pénzét teszi a futballba, míg az NB II-ben kiemelten fontos része a költségvetésnek a központi támogatás. Éppen ezért az várható, hogy a piac idővel alkalmazkodik a körülményekhez.

Az is jó kérdés, hogy a nagy megszorításokat hány klubnál kell alkalmazni a mezőnyben: a tendencia az, hogy hosszú távon három-négy gondolkodhat abban, hogy esetleg ki meri mondani, a feljutás a célja és ehhez megfelelő körülményeket is teremt. Az NB II-ből ebben az idényben már csak egy alakulat jut fel automatikusan az élvonalba, a másodiknak osztályozót kell játszania, így könnyen előfordulhat, hogy a következő évadokban konzerválódik az élvonal mezőnye, a jelenlegi 12 csapatból és az NB II élmezőnyéből lesznek liftező együttesek.

De az biztos, hogy aki kiesik a másod­osztályba – s ezzel százmilliókat bukik –, annak nagyon nehéz lesz újra vissza­jutnia.

NB II, 4. FORDULÓ – az NSO minden mérkőzésről élő szöveges tudósítással számol be

Augusztus 15., szombat

17.30: FC Nagykanizsa–Soroksár SC

17.30: Diósgyőri VTK–FC Ajka

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló

17.30: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár

17.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Gyirmót FC Győr

17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–HR-Rent Kozármisleny

Augusztus 16., vasárnap

17.30: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár

17.30: Karcagi SC–Tiszakécskei LC