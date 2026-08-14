Nemzeti Sportrádió

Csinger Hollandiába, Gruber Belgiumba igazolt – pénteki transzferhíradó

M. B.M. B.
2026.08.14. 10:56
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Fotók: raal.be, fcgroningen.nl
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transzferhírek transzferhíradó átigazolás
Pénteken is folytatjuk az augusztusban hétköznaponként jelentkező, folyamatosan frissülő transzferhíradónkat, amelyben minden jelentős átigazolási bejelentésről és pletykáról beszámoltunk a labdarúgás világából. Tartsanak velünk!

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

transzferhírek transzferhíradó átigazolás
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