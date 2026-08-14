Csinger Hollandiába, Gruber Belgiumba igazolt – pénteki transzferhíradó
Pénteken is folytatjuk az augusztusban hétköznaponként jelentkező, folyamatosan frissülő transzferhíradónkat, amelyben minden jelentős átigazolási bejelentésről és pletykáról beszámoltunk a labdarúgás világából. Tartsanak velünk!
Cikkünk folyamatosan frissül...
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