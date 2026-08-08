Már a negyeddöntőben búcsúzott az egyik favorit a férfiaknál a strandröplabda ob döntőjében

A pénteki csoportkör után különösebb meglepetés nem született a strandröplabda ob-döntő szombat délelőtti nyolcaddöntőjében, a nyolc találkozóból mindössze egyetlenen nem a csoportmásodik jutott tovább. A hölgyeknél a selejtezősként is második Czifrik Tünde és Szabó Anna ugyanis kikapott az ugyancsak a kvalifikációból érkező Réthelyi Orsolyától és Réthelyi Zsófiától.

A délutáni negyeddöntők azonban már tartogattak meglepetést: az egyik a negyedik helyen kiemelt Oláh Botond és Udvarhelyi Márton búcsúja volt, már persze amennyiben a 2019-es bajnok és az idei nyíregyházi ob-forduló aranyérmese Bán Viktor és Kiss Dániel győzelme meglepetésnek számít. Udvarhelyi ugyan a múlt héten, a tatai fordulóban diadalmaskodott, de egy másik párral, míg Oláhval már tegnap is döcögött a játék, hiszen kikaptak egy selejtezős kettőstől, s csak körbeverésnek köszönhették, hogy végül csoportgyőztesek lettek.

Bánék majd az első helyen kiemelt Tari Bencével és Niemeier Lukasszal csapnak össze a fináléba jutásért vasárnap délelőtt, akik a tavaly két ob-fordulót is megnyerő Kunert Mátyást és Polgár Leventét győzték le.

A másik ágon a tavalyi ezüstérmes Bogáncs Bálint és az akkor Niemeierrel bronzig jutó Borbély Boldizsár kettőse meglepően simán verte a múlt vasárnap Tatán ezüstérmes Kosztin-Számadó Zétényt és Maxime Capetet. A meglepetésbomba aztán az utolsó meccsen robbant, ugyanis a második helyen kiemelt, 2024-es bajnok Dóczi Domonkos és a kétszeres korosztályos Eb-bronzérmes Veress Ákos kikapott a korábbi években ob-fordulót is nyerő, Papp Mátyástól és a múlt heti tatai forduló másik győztesétől, Sárik-Veress Marcelltől.

A nőknél az éllovas Kun Stefánia, Villám Lilla párosnak visszaköszönt a múlt heti ob-forduló, hiszen a négy közé jutásért azt a Szabó Liliánát és Zolnai Flórát győzték le, akikkel akkor az elődöntőben találkoztak, míg most a fináléba jutásért éppen akkori döntőbeli ellenfeleik, Gubik Hanna és Kiss-Bertók Emese vághat vissza nekik a vereségért.

A harmadik negyeddöntőben már játszottak egy visszavágót: még a nyíregyházi forduló elődöntőjében csapott össze egymással a két Honti-Majoros testvér, Chiara és Kármen. Akkori meccsüket nagy meglepetésre az utóbbi, a húg nyerte a még nála is fiatalabb Pádár Rékával, s aztán meg sem álltak a dobogó tetejéig. Sajnos Kármen ezt követően megsérült, s csak a héten tért vissza a pályára, ez pedig érződött is az eredményen: nővére és Posztós-Szabó Adrienn most magabiztosan jutott be a négy közé. Ellenfelük a címvédő Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi lesznek, akik egy másik testvérpárt, a fentebb már említett Réthelyi testvéreket győzték le.

TELEKOM STRANDRÖPLABDA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, DÖNTŐ

A VASÁRNAPI PROGRAM

Elődöntő

Férfiak: Niemeier Lukas, Tari Bence–Bán Viktor, Kiss Dániel 10.40; Bogáncs Bálint, Borbély Boldizsár–Papp Mátyás, Sárik-Veress Marcell 11.30

Nők: Kun Stefánia, Villám Lilla–Gubik Hanna, Kiss-Bertók Emese 9; Honti-Majoros Chiara, Posztós-Szabó Adrienn–Vasvári Eszter, Vasvári Zsófi 9.50

A harmadik helyért: 12.20 (nők), 13.10 (férfiak)

Döntők: 15 (nők), 15.50 (férfiak)

A döntőket az M4 Sport+ televízió élőben közvetíti.