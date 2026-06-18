Stollárék döntő rövidítés után jutottak elődöntőbe Berlinben

A magyar, amerikai duó a nyolcaddöntős nyitó körben az első helyen kiemelt kazah Anna Danyilinával és a szerb Alekszandra Kruniccsal találkozott, és azt a csatát is döntő rövidítésben hozta.

Stollárék két brékkel kerültek szettelőnybe szűk fél óra alatt, majd a második játszmában Gauffék 4:3-as vezetésüknél vették el a magyar, amerikai duó adogatójátékát, és egyenlítettek. A ráadásban Peguláék 5–3-ra megléptek, ám sorozatban három pontot szerezve Stollárék fordítottak. Az amerikai ellenfél is jól összpontosított, 8–7-re vezetett, azonban az utolsó három labdamenet Stolláréké volt, akik így 1 óra 19 perc tudtak győzni.

A magyar, amerikai kettősre az elődöntőben a harmadik helyen kiemelt Sara Errani, Nicole Melichar-Martinez olasz, amerikai vagy a Giuliana Olmos, Erin Routliffe mexikói, új-zélandi duó vár – ez pénteken derül ki.

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PÁROS, NEGYEDDÖNTŐ

Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai)–Coco Gauff, Jessica Pegula (amerikaiak) 6:2, 3:6, 10–8 – döntő rövidítés