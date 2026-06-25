Nevet váltott a Nemzetközi Teniszszövetség

Az 1913-ban alapított szervezet határozza meg és érvényesíti a sportág szabályait, szabályozza a nemzetközi versenyeket és szervezi a Davis Kupát, a Billie Jean King Kupát, az olimpia sportági küzdelmeit, valamint a Tour-szint alatti viadalokat. David Haggerty elnök és Ross Hutchins ügyvezető igazgató közös nyílt levelében öt stratégiai célt határozott meg a jövőre, ezek pedig a következők: növekvő részvétel; a jövőbeli sztárok támogatása; a hivatalos országos versenyek színvonalának emelése; megfelelés a jövő kihívásainak és befektetés a sportág fejlesztésébe.

A vezetők szerint a tenisz már most a világ egyik legnagyobb sportága, de még több embert szeretnének megszólítani és ezzel tovább fejlődni.

„Hiszünk abban, hogy növelni lehet a jelenlegi globális 106 milliós részvételt és 2035-re elérni a 140 milliós számot. Ez több mint 30 százalékos emelkedés – ambiciózus, de szerintünk reális cél” – fogalmaztak.