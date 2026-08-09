U18-as fiú kézilabda Eb: hatodik lett a magyar válogatott

Az európai szövetség honlapja szerint az első félidő közepén a mieink öt góllal is vezettek már, az izlandiak azonban megkezdték a felzárkózást, és a szünet előtt egyenlítettek. A második játékrész elején ismét a magyaroknál volt az előny, ám akkor lőtávolon belül maradt az ellenfél, amely 24–24-es állásnál kapcsolt magasabb sebességi fokozatra. Utána Izland meglépett, és már hat góllal is vezetett, a mieink számára pedig nem maradt visszaút.

Gulyás István vezetőedző csapatának legeredményesebb játékosaként Juhász-Tóth Zalán nyolcszor volt eredményes, Forgács Márkó hét gólt lőtt.

A magyarok a csoportkörből két győzelemmel és egy vereséggel, a középdöntőből két sikerrel jutottak tovább, és céljukat, a világbajnoki kvalifikációt már elérték. A csütörtöki negyeddöntőben kikaptak Szlovéniától, de pénteken az első helyosztót megnyerték Horvátország ellen, utolsó meccsükön ezért játszhattak az ötödik helyért.

Az ifjúsági korosztályban a magyar férfiválogatott 1999-ben arany-, 2014-ben ezüst-, 1997-ben és legutóbb, 2024-ben bronzérmet nyert.

KÉZILABDA

U18-AS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

Az 5. helyért

Izland–Magyarország 35–31 (17–17)