Nemzeti Sportrádió

U18-as fiú kézilabda Eb: hatodik lett a magyar válogatott

2026.08.09. 16:22
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Fotó: Lucija Begenisic/mksz.hu
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A magyar ifjúsági kézilabda-válogatott hatodik lett a belgrádi korosztályos fiú Európa-bajnokságon, mert 35–31-re kikapott Izlandtól a vasárnapi helyosztón.

Az európai szövetség honlapja szerint az első félidő közepén a mieink öt góllal is vezettek már, az izlandiak azonban megkezdték a felzárkózást, és a szünet előtt egyenlítettek. A második játékrész elején ismét a magyaroknál volt az előny, ám akkor lőtávolon belül maradt az ellenfél, amely 24–24-es állásnál kapcsolt magasabb sebességi fokozatra. Utána Izland meglépett, és már hat góllal is vezetett, a mieink számára pedig nem maradt visszaút.

Gulyás István vezetőedző csapatának legeredményesebb játékosaként Juhász-Tóth Zalán nyolcszor volt eredményes, Forgács Márkó hét gólt lőtt.

A magyarok a csoportkörből két győzelemmel és egy vereséggel, a középdöntőből két sikerrel jutottak tovább, és céljukat, a világbajnoki kvalifikációt már elérték. A csütörtöki negyeddöntőben kikaptak Szlovéniától, de pénteken az első helyosztót megnyerték Horvátország ellen, utolsó meccsükön ezért játszhattak az ötödik helyért.

Az ifjúsági korosztályban a magyar férfiválogatott 1999-ben arany-, 2014-ben ezüst-, 1997-ben és legutóbb, 2024-ben bronzérmet nyert.

KÉZILABDA
U18-AS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
Az 5. helyért
Izland–Magyarország 35–31 (17–17)

 

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