Van Gerwen, Price és a többiek: ismét Budapestre jönnek a darts legjobbjai

Fotó: Darts Event Kft., Vörös Nándor

Dartskedvelők, figyelem! Budapest idén is szerepel a PDC European Tour-versenysorozat állomásai között: a Darts Event Kft. immár hatodik éve hozza el Magyarországra a darts legjobbjait. Ezúttal augusztus 28. és 30. között méri össze erejét 48 profi játékos a 230 ezer angol font összdíjazású versenyen, a legnagyobb győztes azonban alighanem az MVM Dome közönsége lesz, amely ismét egy páratlan élménnyel gazdagodik.

Michael van Gerwen (Fotó: Darts Event Kft., Vörös Nándor)

Világbajnokok a mezőnyben

A mezőny idén is bivalyerős lesz, sok ismerős névvel találkozhatnak a sportág rajongói. Jön például az egyik magyar közönségkedvenc, Michael van Gerwen: a háromszoros világbajnok holland 2024-ben győzött Budapesten, várhatóan idén is ezzel a céllal érkezik a magyar fővárosba. Ehhez honfitársának, a világranglistán második Gian van Veennek is lesz egy-két szava, ahogy az általa a harmadik helyre szorított Luke Humphriesnak is, akik szintén megméretik magukat a magyar versenyen.

Luke Humphries (Fotó: Darts Event Kft., Vörös Nándor)

Lesz még világbajnok a mezőnyben: Gary Anderson nevét is ott találjuk a nevezettek listáján, méghozzá 12. kiemeltként, így őt szombaton láthatja, aki kilátogat az MVM Dome-ba. A walesi kiválóság, Gerwyn Price is harcba száll a végső győztesnek járó 35 ezer fontért, ahogy honfitársa, Jonny Clayton is. Az örökifjú James Wade imádja Budapestet és a Hungarian Darts Trophy-t, az angol versenyző pályafutása harmadik European Tour-győzelmére hajt.

Gerwyn Price (Fotó: Darts Event Kft., Vörös Nándor)

Meglesz az első címvédés?

Niko Springer lehet az első játékos ebben a kategóriában, a Hungarian Darts Trophy-n ugyanis még senkinek sem jött össze a duplázás. A 2025-ös versenyt meglepetésre megnyerő német játékosnak idén egy negyeddöntős szereplés volt a legjobb a European Tour-sorozatban, a Pro Tour-on pedig kétszer elődöntős volt. Az idei major tornákon a UK Openen jutott a legmesszebbre, ott a harmadik forduló jelentette számára a végállomást. Képes lesz vajon történelmet írni a 26 éves mainzi fiú?

Niko Springer (Fotó: Darts Event Kft., Vörös Nándor)

Történelem Budapesten: női játékos a színpadon

A VI. Hungarian Darts Trohpy történelmi verseny lesz: Beau Greaves személyében először állhat színpadra női versenyző a European Tour-sorozatban. A 22 éves angol hölgy a Tour Carddal rendelkező játékosok selejtezőjén vívta ki a budapesti szereplést. A háromszoros világbajnok, háromszoros World Series-győztes Greaves már a férfiak között is bizonyított: idén áprilisban megnyerte első pontszerző PDC-versenyét, egy Players Championship-fordulót. Ráadásul júliussal bezárólag a legtöbb 180-at is ő dobta (447) ebben az esztendőben, amiből minden bizonnyal az MVM Dome-ban is láthatunk majd néhányat tőle.