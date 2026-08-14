Nemzeti Sportrádió

Őrizetbe vettek két lengyel szurkolót, akik az FTC drukkereire támadtak

2026.08.14. 13:45
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Illusztráció (Fotó: Getty Images)
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FTC rendőrség Górnik Zabrze Európa-liga Ferencváros
Őrizetbe vették a Górnik Zabrze lengyel labdarúgócsapat két fiatal szurkolóját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a Ferencváros drukkerei elleni támadásban – közölte pénteken Zabrze sziléziai város rendőrkapitánysága.

A 17 éves és a 20 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy egy zabrzei pizzériában szerdán elkövetett támadás során „más személyek életét és egészségét veszélyeztették”, és vagyoni károkat okoztak.

A rendőrség a gyanúsítottak előzetes letartóztatását kezdeményezte az ügyészségnél.

Az ügyben folytatódik a vizsgálat, a rendőrség nem zár ki újabb őrizetbe vételeket.

A csütörtöki Górnik Zabrze–Ferencváros Európa-liga-selejtező előestéjén, szerdán történt incidens során megsérült egy magyar állampolgár, aki a lengyel hatóságok közlése szerint a támadás során menekülni akart a pizzériából, és átugorván egy kerítésen lábsérülést szenvedett. Csütörtöki rendőrségi információk szerint az ügyben tíz magyar állampolgárt is kihallgattak, közülük senki sem tett feljelentést.

A találkozón 1–1-es döntetlen született, így a Ferencváros 2–1-es összesítéssel továbbjutott.

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Lengyel huligánok ferencvárosi szurkolókra támadtak egy zabrzei pizzériában

Egy magyar állampolgár sípcsonttörést szenvedett, Orbán Anita külügyminiszter kijelentette, hogy ami történt, elfogadhatatlan.

 

 

FTC rendőrség Górnik Zabrze Európa-liga Ferencváros
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