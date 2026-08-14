Őrizetbe vettek két lengyel szurkolót, akik az FTC drukkereire támadtak

A 17 éves és a 20 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy egy zabrzei pizzériában szerdán elkövetett támadás során „más személyek életét és egészségét veszélyeztették”, és vagyoni károkat okoztak.

A rendőrség a gyanúsítottak előzetes letartóztatását kezdeményezte az ügyészségnél.

Az ügyben folytatódik a vizsgálat, a rendőrség nem zár ki újabb őrizetbe vételeket.

A csütörtöki Górnik Zabrze–Ferencváros Európa-liga-selejtező előestéjén, szerdán történt incidens során megsérült egy magyar állampolgár, aki a lengyel hatóságok közlése szerint a támadás során menekülni akart a pizzériából, és átugorván egy kerítésen lábsérülést szenvedett. Csütörtöki rendőrségi információk szerint az ügyben tíz magyar állampolgárt is kihallgattak, közülük senki sem tett feljelentést.

A találkozón 1–1-es döntetlen született, így a Ferencváros 2–1-es összesítéssel továbbjutott.