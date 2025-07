„Friss voltam és kipihent” – Fucsovics a Monfils elleni győzelme után

Elárulta: a taktika az volt, hogy minél több első szervát üssön be, okosan adogasson és amikor lehetősége van, menjen a hálóhoz, ezzel helyezzen nyomást riválisára még akkor is, ha egy-két hiba a saját játékába is belecsúszik. Mint mondta, Monfils ellen „van, hogy háromszor kell visszahozni egy labdamenetet”, saját hibái pedig nem szegték kedvét abban, hogy a hálóhoz menjen. Kitért rá, hogy a pályán kívül jó barátok és szoktak együtt edzeni Monfilsszal, megvan köztük a tisztelet.

„Ötszettes meccset mindig jó érzés megnyerni, örülök, hogy most a másodikat sikerült” – utalt Fucsovics arra, hogy a főtábla első körében – ahová a selejtező szerencsés veszteseként került – az amerikai Aleksandar Kovacevicet ugyancsak öt játszmában múlta felül.

A magyar játékos egy egészen zseniális labdamenetet is megnyert a találkozón: a láb közötti varázslatos röptéjét a legnagyobbak is megirigyelték volna.

Fucsovics Márton a 3. fordulóban az amerikai Ben Sheltonnal találkozik.