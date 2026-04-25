Tenisz: Gálfi Dalma kikapott Andrejevától Madridban

2026.04.25. 16:24
Gálfi Dalma Mirra Andrejeva WTA Madrid
Gálfi Dalma a 3. fordulóban búcsúzott szombaton a Madridban zajló salakpályás tenisztorna női versenyében.

A világranglistán 117. magyar játékos – aki a selejtezőből küzdötte fel magát a főtáblára – a kilencedik kiemelt orosz Mirra Andrejevával csapott össze, pályafutása során először. A krasznojarszki születésű, de Dél-Franciaországban élő ellenfél 18 éves létére már öt WTA-serleggel büszkélkedhet – a legutóbbit a hónap közepén szerezte Linzben –, vívott elődöntőt a Roland Garroson, és tavaly júliusban ötödik volt a rangsorban.

Az előzőleg a 22. kiemelt Anna Kalinszkaját legyőző balatonfüredi teniszezőnek lehetett elszámolnivalója Andrejevával, mivel az orosz a 2. fordulóban Udvardy Pannát búcsúztatta. A szombati csatában Gálfi 2:0-val kezdett, de Andrejeva hamar utolérte őt, lendületbe jött, és 3:3 után már csak ő nyert játékot az első szettben. A folytatásban a párizsi olimpia páros ezüstérmese 3:2-nél vette el ötödször a Gálfi szerváját, aki innen már nem tudott visszakapaszkodni. A találkozó 1 óra 31 percig tartott, Andrejeva pedig Bondár Annával csap össze a 16 között.

Este Marozsán Fábiánra a Grand Slam-bajnok és volt világelső, szintén orosz Danyiil Medvegyev vár.

WTA 1000-ES TENISZTORNA, MADRID (8 235 540 dollár, salak)
NŐI EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Mirra Andrejeva (orosz, 9.)–Gálfi Dalma 6:3, 6:2 

 

 

