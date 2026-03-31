Udvardy Panna háromjátszmás győzelemmel kezdett a bogotái teniszversenyen
A 8. helyen kiemelt Udvardy Panna három játszmában győzött María Torres Murcia ellen a bogotái salakpályás tenisztorna első fordulójában.
A világranglistán 92. magyar játékos az első játszmában magabiztosan érvényesítette a papírformát a szabadkártyával szereplő, a rangsorban csupán 880. hazai játékossal szemben.
A villámkezdést hasonlóan gyors folytatás követte, azzal a különbséggel, hogy a második szettben 1:1-et követően az esélytelenek nyugalmával játszó Torres Murcia hengerelt, így 59 perc játék után készülhettek a felek a döntő játszmára. Ebben aztán Udvardy megrázta magát, és 6:0-val lezárta az 1 óra 29 perces összecsapást.
Udvardy a nyolcaddöntőben az amerikai Julieta Parejával (269.) mérkőzik.
WTA-TORNA, BOGOTÁ (283 ezer dollár, salak)
1. forduló (a 16 közé jutásért)
Udvardy Panna (8.)–María Torres Murcia (kolumbiai) 6:1, 1:6, 6:0
(MTI)
