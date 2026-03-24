Tóth Amarissa búcsúzott a dubrovniki tenisztornán

A világranglistán 308., négyszeres magyar bajnok játékos – aki a selejtezőből jutott fel a főtáblára – kedden 6:2, 6:2-re kikapott a 170. helyen álló spanyol Andrea Lazaro Garcíától.

A 23 éves Tóth tagja a magyar női válogatottnak, amely április 6-tól a Billie Jean King-kupa Euroafrikai zóna I-es csoportjának portugáliai tornáján szerepel.

