Tóth Amarissa búcsúzott a dubrovniki tenisztornán
Tóth Amarissa az első fordulóban kiesett a Dubrovnikban zajló, 115 ezer dollár (40 millió forint) összdíjazású salakpályás női challenger-tenisztornán.
A világranglistán 308., négyszeres magyar bajnok játékos – aki a selejtezőből jutott fel a főtáblára – kedden 6:2, 6:2-re kikapott a 170. helyen álló spanyol Andrea Lazaro Garcíától.
A 23 éves Tóth tagja a magyar női válogatottnak, amely április 6-tól a Billie Jean King-kupa Euroafrikai zóna I-es csoportjának portugáliai tornáján szerepel.
(MTI)
Legfrissebb hírek
